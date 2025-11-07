Prahova a primit peste 12,8 milioane de lei. Cum vor fi repartizate fondurile

Guvernul a decis, ieri, alocarea a 319, 5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru unele unități administrativ-teritoriale din 40 de județe. La Prahova fondurile alocate se cifrează la peste 12,8 milioane de lei. Sumele alocate vor fi utilizate pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, pentru centrele de zi și centrele rezidențiale

Guvernul a alocat, ieri, 319,5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru finanțarea serviciilor sociale din sistemul de protecție a copilului, a măsurilor de protecție de tip centre de zi și centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități și a cheltuielilor curente ale căminelor pentru persoane vârstnice, până la sfârșitul anului 2025. (Detalii AICI)

”Prin această măsură, răspundem solicitărilor autorităților județene și contribuim la menținerea funcționării serviciilor sociale esențiale la nivel local, asigurând protecția categoriilor vulnerabile și stabilitatea sistemului public de asistență socială.

Ministerul Dezvoltării rămâne, astfel, partenerul autorităților locale în sprijinirea comunităților și protejarea celor mai vulnerabili membri ai societății”, a precizat Cseke Attila, ministrul Dezvoltării.

Cum vor fi repartizate fondurile la Prahova

Suma alocată pentru Prahova este de 12.830.000 lei și va avea ca destinație centrele de zi și rezidențiale pentru persoanele adulte cu handicap și serviciile sociale din sistemul de protecție a copilului.

Totodată, se asigură finanțarea cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoanele vârstnice și a unităților de îngrijire pentru persoanele vârstnice.

