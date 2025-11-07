Vânzarea petardelor, interzisă pe domeniul public din Ploiești

După cum Observatorul Prahovean a anunțat AICI, consilierii locali vor vota astăzi un proiect privind interzicerea comercializării petardelor pe domeniul public și privat din Ploiești. Sunteți de acord cu această decizie sau nu? Votați sondajul din articol.

- Publicitate -

UPDATE Proiectul a fost votat de consilierii locali și intră în vigoare.

Anunțul a fost făcut de primarul Mihai Polițeanu în această dimineață.

- Publicitate -

”Astăzi, în ședința de Consiliu local de la ora 11, am propus un proiect de interzicere a comercializării produselor pirotehnice pe domeniul public și privat al municipiului Ploiești. Nu doar eu, ci și colegi de la Mișcarea Noi, Ploieșteni, PSD și PNL au solicitat acest lucru având în vedere pericolul pe care îl reprezintă acestea la integritatea fizică a copiilor” a transmis edilul.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

De revelion, ploieștenii vor avea foc de artificii

În ceea ce privește focul de artificii de Revelion, acesta va fi organizat, ca și anul trecut, cu sprijinul Consiliului Județean Prahova. S-a decis menținerea acestui obicei pentru că înlocuirea artificiilor cu un sepctacol de drone ar fi mult mai costisitoare.

- Publicitate -

Reamintim că, din acest an, persoanele fizice nu mai pot folosi pocnitori, petarde sau alte articole pirotehnice puternice. La Ploiești va fi interzisă vânzarea pe domen iul public a acestor produse.

Legea interzice folosirea petardelor

Potrivit Legii nr. 92/2025, pentru divertisment, persoanele fizice care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza doar articole din categoria F1. Este vorba de produse care prezintă un risc foarte scăzut și un nivel de zgomot neglijabil. Acestea pot fi folosite în spații restrânse, inclusiv în interiorul clădirilor cu destinația de locuință.

În această categorie se încadrează artificii de brad, focuri și bețișoare bengale, pocnitori pentru petreceri, jerbe, granule scânteietoare, scântei sau pocnitori cu confeti.

- Publicitate -

Alte produse pirotehnice, precum petardele și pocnitorile utilizate în perioada sărbătorilor de iarnă, care au făcut multe victime în anii anteriori, sunt interzise!

Amenzi mari pentru ”distracție”

Legislația în vigoare prevede ca pentru folosirea produselor pirotehnice din categoria celor ”periculoase” este nevoie de acordul primăriei, al ISU și Poliției.

- Publicitate -

Cei care nu respectă noile prevederi riscă amenzi contravenționale cuprinse între 1.000 și 7.500 de lei și chiar cu închisoare de la trei luni la un an.