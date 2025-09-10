- Publicitate -

Investiție în infrastructura de canalizare din comunele Șirna și Poienarii Burchii

Observatorul Prahovean
Autor: Observatorul Prahovean

Data:

Consiliul Județean Prahova și Hidro Prahova S.A. investesc în infrastructura de canalizare din comunele Șirna și Poienarii Burchii.

Astăzi, 10 septembrie 2025, a fost semnat contractul PH-CL-10 – „Execuție rețele de canalizare în Aglomerarea Șirna și Aglomerarea Poienarii Burchii”.

Investiția are o valoare de 89,7 milioane lei (fără TVA) și o durată de implementare de 24 de luni, fiind parte din „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Prahova”, finanțat prin Programul Dezvoltare Durabilă 2021–2027.

Proiectul prevede:
– peste 37 km de rețele de canalizare,
– construirea a 26 de stații de pompare apă uzată,
– racorduri menajere și conducte de refulare.

Beneficiarii direcți sunt locuitorii din Șirna și Poienarii Burchii, care vor avea acces la servicii publice moderne, sigure și eficiente.

Președintele Consiliului Județean Prahova, Virgiliu-Daniel Nanu , a subliniat cu această ocazie:
„Ne-am asumat să aducem utilități de bază în fiecare comunitate din județ. Acest contract este un pas important în direcția respectării acestei promisiuni și al creșterii calității vieții pentru mii de prahoveni.”

Știri noi

