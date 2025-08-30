- Publicitate -
Polițeanu merge în cartier să explice proiectele blocate de consilieri

Roxana Tănase
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, îi invită la discuții, duminică, pe cetățeni, în cartierul Bariera București, pe tema proiectelor blocate în Consiliul Local. Este vorba despre proiectul de regenerare urbană a lizierei de lângă UPG, dar și cel referitor la achiziția a 20 de tramvaie noi.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) îi invită pe ploieșteni, duminică, de la ora 17.30, în Cartierul Bariera București.

Tema discuțiilor vizează, pe de o parte, proiectul respins de aleșii locali privind regenerarea urbană a lizierei de UPG, dar și proiectul de hotărâre privind achiziția a 20 de tramvaie, propunere care nu a mai intrat pe ordinea de zi la ultima ședință a Consiliului Local Ploiești. (Detalii AICI)

„Îi invit pe ploieștenii din Bariera București să ne vedem duminică, la ora 17.30 (la foișorul de la intersecția Bd. București – Bd Petrolului).

  • Vreau să vorbim despre proiectul blocat de PSD și PNL în Consiliul local privind primul parc modern din Ploiești pe care dorim să îl facem vis-a-vis de UPG (pe lizieră).
  • Vreau să vorbim despre baza sportivă de la Liceul Lazăr Edeleanu pe care vrem să o modernizăm și care se află în procedură de achiziție (evaluarea ofertelor).
  • Vreau să vorbim despre achiziția a 20 de tramvaie noi pentru Ploiești, care este momentan blocată tot de PSD și PNL.
  • Vreau să vorbim despre orice își doresc ploieștenii din Bariera București”, a anunțat primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent)”, a anunțat primarul Ploieștiului pe Facebook, care a lansat acuzații și cu privier la blocarea proiectul de regenerare urbană.

„E timpul să strângem rândurile pentru viitorului Ploieștiului!”. Proiectul parcului de la UPG blocat de PSD și PNL nu este doar un simplu parc, ci un spațiu de socializare, un loc unde te poți întâlni cu prietenii, unde copiii se pot juca în siguranță și unde comunitatea se poate bucura de timpul liber.

Este un proiect de care toți ploieștenii vor beneficia și care ar trebui să existe în fiecare cartier. Acest lucru va deveni realitate doar dacă dezvoltarea orașului nu va mai fi blocată de PSD și PNL”, a precizat Polițeanu.

Ce prevede regenerarea urbană din zona UPG

Suprafața totală a terenului care este inclusă în proiect este de peste 20.800 mp. Valoarea estimativă a proiectului este de peste 7,8 milioane de lei fără TVA. Proiectul propus de regenerare urbană include patru tronsoane. (Detalii AICI)

  • Tronsonul A – Spațiu multifuncțional pentru familii și tineri. Zona este destinată activităților recreative și sociale cu caracter intergenerational, zona fiind configurată ca un spațiu comunitar activ, compus din: zonă de joacă pentru copii, zonă de relaxare pentru studenți, zona de fitness în aer liber și o zonăde grădină pluvială.
  • Tronsonul B prevede un spațiu educațional, cultural și de socializare, configurată ca un spațiu de interacțiune pentru studenți și tineri, cu accent pe utilizarea zilnică și activiZona include o mini-piațetă publică în prelungirea stației de autobuz, dar și zone de relaxare, dotate cu hamace, precum și un coridor verde pietonal și zonă cu hamace
  • Tronsonul C este prevăzută cu un coridor verde pietonal și de tranzit, dar este reconfigurată pentru a deveni și un spațiu de repaus urban. Propunerile includ: amplasarea unui grup sanitar; zone de relaxare, dotate cu hamace și o zonă destinată organizării unor evenimente mici, cu un foișor acoperit/pergolă cu structură ușoară, precum și o zonă de picnic și relaxare.
  • Tronsonul D include o zonă de picnic și relaxare în natură. Aici vor fi amplasate, potrivit proiectului, 3 mese de picnic, fiecare cu câte 4–6 locuri, realizate din lemn tratat, dar și zone de hamace sau beanbags între arbori existenți (Detalii AICI)

Achiziție pentru 20 de tramvaie noi

Valoarea estimată a proiectului privind achiziția a 20 de tramvaie noi este de maximum 50 de milioane de euro, din care 36 de milioane de euro ar urma să fie împrumutul de la Banca Europeană de Investiții.

Prin Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu ar urma să fie finanțată investiția cu 9 milioane de euro, în timp ce cofinanțarea asigurată de Primăria Ploiești este calculată la 10%.

Potrivit propunerii avansate în Consiliul Local Ploiești perioada de tragere a împrumutului ar urma să fie de până la 36 de luni de la contractare. Perioada de rambursare al împrumutului este de până la 25 de ani, iar dobânda va fi stabilită sub dobânda pieței. (Detalii AICI).

Petiție online pentru proiectele blocate de PSD și PNL

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a lansat, sâmbătă, și o petiție online pentru ploieșteni, prin care aceștia să transmită „consilierilor locali ai PSD și PNL să nu mai blocheze proiectele de modernizare a Ploieștiului” (detalii AICI).

„Am nevoie de ajutorul dumneavoastră, al fiecărui ploieștean! Pentru tramvaie și parcuri moderne. Acum!

Semnați petiția pe www.ploiestiulmerită.ro și transmiteți astfel consilierilor locali ai PSD și PNL să nu mai blocheze proiectele de modernizare a Ploieștiului. Vă rog, semnați, dați SHARE și trimiteți către prieteni să semneze și ei”, a scris, pe Facebook, Mihai Polițeanu, primarul Ploieștiului.

