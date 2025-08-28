- Publicitate -

Polițeanu acuză PSD și PNL că blochează modernizarea Ploieștiului

Scandal în Consiliul Local Ploiești pe tema lizierei din zona de lângă Universitatea Petrol-Gaze. Aleșii locali de la PSD, PNL, AUR, PMP si USR au respins, joi, proiectul privind liziera din zona de sud a orașului. PSD și PNL au blocat și achiziția a 20 de tramvaie noi prin refuzul de a pune pe ordinea de zi un contract de finanțare ramursabilă și nerambursabilă pentru cumpărarea vehiculelor și refacerea acoperișului depoului de tramvaie.

Ședința de Consiliu Local de astăzi nu a fost lipsită de scandal. Pe ordinea de zi s-a regasit, pentru a patra oară, proiectul privind realizarea documentației pentru proiectul de regenerare urbană a lizierei de lângă UPG Ploiești.

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a părăsit sala de ședințe

Singurii care au votat proiectul au fost aleșii de la România în Acțiune si cei de la Mișcarea Noi, Ploieștenii.

Polițeanu a acuzat consilierii PSD și PNL și de faptul că au blocat achiziția a 20 de tramvaie noi, care să înlocuiască actuala flotă de tramvaie, vechi de 50 de ani.

Într-o postare pe pagina de Facebook, acesta acuză cele două formațiuni de faptul că „preferă să țină orașul blocat în subdezvoltare și în certuri”.

„PSD și PNL sabotează proiectele de dezvoltare ale Ploieștiului”.

„Azi, joi, în ședința de Consiliu local Ploiești, PSD și PNL au blocat proiectul primului parc modern de după 1989 din Ploiești.

Suplimentar, PSD și PNL au blocat momentan achiziția a 20 de tramvaie noi prin refuzul de a pune pe ordinea de zi un contract de finanțare ramursabilă și nerambursabilă (adică și bani gratis) pentru achiziția a 20 de tramvaie noi și refacerea acoperișului depoului de tramvaie.

„Mizeria morală nu mai trebuie să câștige în acest oraș”

O să am în curând nevoie de ajutorul dumneavoastră, al ploieștenilor, de vocea fiecăruia dintre dumneavoastră. Mizeria morală nu mai trebuie să câștige în acest oraș. Pentru că mizeria morală se tranformă, mai devreme sau mai târziu, în mizerie fizică și subdezvoltare. Iar Ploieștiul de astăzi demonstrează asta pe deplin.

PSD și PNL critică prin interpuși toate încercările de dinamizare a orașului și, în același timp, sabotează proiectele de dezvoltare ale Ploieștiului.

Și ca să știți: motivul real al războiului PSD&PNL cu ploieștenii a început după ce, de Zilele Republicii, ați ieșit cu zecile de mii în centru. Ei nu au văzut în asta oameni fericiți, ci potențiale voturi pentru mine. Asta-i doare. Și determină un nou conflict cu primarul, pentru că ei preferă să țină orașul blocat în subdezvoltare și în certuri”, a scris Polițeanu.

  1. Modernizarea ploiestiului nu inseamna amenajeare unei liziere!! Orasul asta are nevoie de proiecte se imbunatatire reala,de infrastructura nu de banci si circ pe bulevard! Felicitari consilierilor locali !

