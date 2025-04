Fostă angajată a Primăriei Câmpina, cercetată penal

O angajată de la Serviciul de Urbanism și Amenajarea Teritoriului din cadrul Primăriei Câmpina este cercetată penal după ce a falsificat opt documente pentru eliberarea autorizațiilor de construcție. Angajata și-a recunoscut faptele, care ar fi avut loc în 2024. Din spusele conducerii Primăriei Câmpina, femeia și-ar fi luat concediu de odihnă, fiind, se pare, internată la Spitalul de Psihiatrie Voila.

Potrivit spuselor Irinei Nistor, primarul municipiului Câmpina, angajata cu pricina a falsificat mai multe documente pentru eliberarea autorizațiilor de construcție. Este vorba despre opt autorizații de construire pe care femeia le-a scris și cărora le-a atașat semnături preluate de la alte autorizații emise anterior.

Irina Nistor, primar Câmpina: „Suntem șocați. Am dispus analiza tuturor autorizațiiilor emise și am sesizat organele de poliție. Din ce a mărturisit fosta angajată, tot ce a făcut, a făcut de frică. Am sesizat organele de anchetă, mai exact Poliția, și așteptăm rezultatul. Doamna în cauză e în concediu de odihnă, dar a fost suspendată pe perioada cercetării dsiciplinare. Din cate înțeleg s-a internat la Spitalul de Psihiatrie Voila”.

Cei opt beneficiari ai autorizațiilor falsificate au fost chemați de către conducerea Primăriei pentru a fi anunțați cu privire la iliegalitatea comisă. Primarul municipiului le-a transmis oamenilor că vor beneficia de sprijin până la rezolvarea problemei.