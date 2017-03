Ajutati-o pe Raluca, fetița care suferă de probleme la coloană! Colegii de la școală au vândut mărțișoare pentru ea

Raluca Patricia Ștefania are 12 ani și nouă luni și este din Sinaia. Anul trecut a fost diagnosticată cu scolioză toraco-lombară, boală care îi provoacă fetiței dureri la fiecare pas pe care-l face. Colegii de la școală au vândut mărțișoare pentru a strânge banii necesari pentru tratamente.

Toate problemele au apărut în luna iunie 2016, când Raluca a fost internată la Secția de Pediatrie a Spitalului Sinaia. La acea dată fetița, povestește mama copilei, Oana Imre, fetița acuza dureri la coloană.

„Problemele le-am descoperit anul trecut în luna iunie când Raluca a fost internată la Spitalul de Pediatrie din Sinaia. La acea dată ni s-au recomandat efectuarea de controale la cardiologie și ortopedie, existând suspiciunea de artrită reactivă. Am căutat cel mai bun medic și așa am aflat diagnosticul care se pare că era de mai multi ani. Apoi au urmat tratamentele, purtarea corsetului, dar fără rezultate favorabile. Între timp am descoperit și cauza: endocrină. Raluca este programată la operație, la Spitalul Grigore Alexandrescu din București, pe 24 aprilie”, ne-a povestit mama Ralucăi.

Patty, cum o alintă colegii, este în clasa a VI-a, la Școala Generală George Enescu din Sinaia.

„Este un copil bun, cu rezultate bune la învățătură, la concursuri și la olimpiade, care merită șansa de a merge”, spune mama copilei, precizând că și „în cazul în care nu era un copil cu rezultate școlare tot merita să fie ajutat să aibă o viață ca toți ceilalți copii”. „Raluca nu vrea să renunțe la școală. Vrea să aibă o viață normală. Zilnic o duc și o aduc de la școală. Merge greu și fiecare pas este un adevărat chin pentru fetiță”, povestește mama copilei, care nu și-a pierdut optimismul. „Am promis că, după operație, vor merge cu fetița și vom dona corsetul pe care îl poartă încă din noiembrie anul trecut, la Spitalul din Bușteni. Eu spre că Dumnezeu ne va ajuta să trecem cu brio peste acest hop”, ne-a povestit mama Ralucăi.

De anul trecut și până în prezent familia a încercat să asigure întregul tratament. Cel mai mult costă kinetoterapia: 500 de lei/lună. Separat sunt însă și alte costuri: tratamentele cu parafină, masajul și celelalte proceduri recomandate de medici.

„Costurile sunt extrem de mari. O singură consultație este 250 de lei. Tratamentele recomandate de medici costă și ele. Indemnizația mea, alocațiile celor două fete și salariul minim pe economie al soțului nu sunt suficiente pentru a reuși să acoperim toate aceste cheltuieli. Fetița este programată pe 24 aprilie la operație, la Spitalul Grigore Alexandrescu. Am lansat un apel umanitar pe Facebook pentru că fetița chiar are nevoie de ajutor”, ne-a povestit mama copilei.

Gest uimitor al colegilor

Pentru a-și ajuta colega, care este programată în aprilie la operație la coloană, elevii de la Școala Gimnazială ,,George Enescu" din Sinaia au confecționat obiecte și le-au scos la vânzare în stradă. Gestul lor a uimit pe toată lumea. „Vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi, iar ție, Raluca, îți dorim multă sănătate!”, a fost mesajul postat de Școala Generală George Enescu din Sinaia, pe o pagină de socializare.

Pentru strângerea de fonduri, mama Ralucăi a deschis un cont bancar. Cei care doresc să o ajute pe Raluca pot dona bani în contul RO68RZBR0000060014520942, deschis pe numele Imre Oana Doina la banca Raiffeisen.