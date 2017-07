Salarii de multinațională la Primăria Urlați

Minune mare în oraşul prahovean Urlaţi. Primarul PNL, Marian Machiţescu, aplică în viteză măsurile programului de guvernare al PSD. Culmea, tocmai aliaţii PSD, consilerii ALDE nu sunt de acord.

Pe pagina personală de facebook, consilierul ALDE, Liviu Drăgan, se arată deranjat de viteza cu care a fost convocat Consiliul Local al oraşului Urlaţi. Mai mult decât atât, Drăgan nu este de acord cu măririle de salarii pentru angajaţii din administraţia publică a oraşului.

Aceasta este postarea consilierului ALDE, Liviu Drăgan: "Buna ziua! În acestă dimineață, având un program foarte încărcat, m-am trezit la ora 6:00 şi, primul lucru pe care l-am făcut înainte să-mi beau cafeaua, a fost acela de a consulta starea vremii, aflând că este emis cod galben de ploaie, furtuni şi grindină.

Ajuns la birou, găsesc un plic pe masă trimis de către primărie, în care se anunța o şedință de îndată. Am rămas puțin surprins, neştiind ce arde foarte tare şi care este graba întrunirii unei şedințe a Consiliului Local Urlați într-o asemenea zi capricioasa. Deschizând plicul şi citind ordinea de zi propusă, am inteles. Domnul Primar se grăbeşte să mărească salariile angajaților primariei.

Guvernul a aprobat de puțin timp o lege prin care primăriile îşi pot mari salariul până la un anume prag. Văzând proiectul propus am constat că pragurile alese sunt cele maxime de mărire a salariilor. De altfel, la fel ca şi la impozite, s-a aplicat aceeaşi măsură, având pragul maxim. Astfel, mi-am adus aminte de sedința din noiembrie, când am solicitat un punct de vedere clar cu privire la alegerea pragului maxim de mărire al impozitelor pe locuințe, dată fiind raportarea la municipiul Ploiesti, unde impozitul este de patru ori mai mic ca la Urlați. Acum am înțeles. Astăzi, în şedința de îndată a Consiliului Local Urlați sunt supuse spre aprobare mărirea salariilor unor angajați, în speța, ca viceprimar, de 5 ori salariul minim, iar ca primar, de 6 ori salariul minim. Ca director sportiv- 5000 lei, secretar- 7200 lei, şef serviciu- 4000 lei, politist local 5400 – 3400 lei etc. Toate acestea, plus sporurile prevăzute de lege cu până la 30% din salariu.

Vreau să atrag atenția Consiliului Local, că mai multi consilieri intră în conflict de interes votând acest proiect. Mai vreau să atrag atenția că proiectul de hotărâre nu conține nici un fel de raport de evaluare sau criteriu de competitivitate şi perfomanaţă al celor vizati de aceste măriri astfel, aceste măriri făcându-se pe principiul ,,avem voie'', atunci rupem casieria.

Precizez faptul ca, eu impreuna cu Domnul Paunoiu, nu vom vota acest proiect şi specific că nu fac referire la tot aparatul primariei, sunt convins că sunt şi funcţionari cu salarii mizere care muncesc şi îşi fac treaba.

Vă multumesc! Voi reveni cu detalii... Şedinţa s-a încheiat! Salariile au fost mărite la cota maximă admisă de lege! No comment!"

L-am contactat telefonic pe primarul Marian Machiţescu, care ne-a declarat: "Salariile nu au fost majorate la cota maximă prevăzută de lege, ci aproape de cota maximă. În plus de asta, consider că nu poţi face performanţă în administraţia locală cu salarii aşa cum erau până acum. Oricum, o mărire de la 900 la 1500 de lei, nu reprezintă mare lucru. Şedinţa nu a fost convocată pentru mărirea salariilor, ci pentru o rectificare bugetară, însă dacă tot am făcut şedinţă, am introdus pe ordinea de zi şi aceste majorări."

Primarul a făcut referire doar la cele mai mici salarii. Pe celelalte vi le prezentăm în fotocopiile acestui material. Nimeni nu contestă că sunt şi salarii mizere în administraţie, însă tocmai membrul unui partid aflat la guvernare să atragă atenţia asupra faptului că majorările, deşi sunt la latitudinea administraţiei locale, acestea ar trebui făcute şi după o analiză a activităţii angajaţilor. Spre exemplu, un locuitor din Urlaţi ne-a povestit cum, deşi casa de cultură este în reabilitare de vreo doi ani, iar biblioteca este nefuncţională, bibliotecarul poate să primească o majorare salarială, probabil pentru viteza cu care sparge seminţe, stând pe canapea. Nu este vina omului pentru că nu are obiectul muncii, dar nu găsim nici justificarea pentru o majorare salarială, până când nu va avea efectiv de lucru.