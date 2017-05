Deputatul Laura Moagher: O să cerem o anchetă la Primărie! A murit un om în lipsa dezinsecției

Vestea că un angajat al Parcului Bucov a decedat s-a propagat repede. Deputatul Laura Moagher, fost director al Administrației Parcului Constantin Stere, a reacționat imediat și susține că vina este a Primăriei Ploiești pentru că nu au fost aprobate plățile pentru efectuarea dezinsecției.

Bărbatul, în vârstă de 54 de ani, angajat al Parcului Constantin Stere, a decedat în această dimineață. Omului i-a venit rău în timp ce efectua rondul, alături de un alt coleg, după ce a fost înțepat de o viespe. Ajunși la fața locului medicii de la Ambulanță nu au mai putut face nimic. Se pare că bărbatul a intrat în șoc anafilactic și a decedat la scurt timp.

„Este o tragedie ce s-a întâmplat. El efectua rondul la adăposturi, alături de un alt coleg, pentru că asta este procedura, moment în care a fost înțepat de o viespe sau de un bondar. A spus că se simte rău. Imediat au ajuns medicii de la Ambulanță, care au efectuat manevre de resuscitare, însă nu s-a mai putut face nimic. S-a ajuns prea departe. Anul trecut un alt angajat al parcului a pățit același lucru, dar din fericire nu a murit. Acum însă un om a murit. Iar totul se întâmplă că Primăria nu a efectuat plățile pentru aceste servicii de dezinsecție. O să fac personal o adresă către Primăria Ploiești prin care cere o anchetă. Voi cere Nicoletei Crăciunoiu (n.r. directorul Direcției Economic din cadrul Primăriei Ploiești) să ne spună conform cărei legi nu a fost plătită dezinsecția. Noi am cerut, pe timpul cât eram director, să lase parcul să facă licitație pentru dezinsecție. O altă adresă către Primărie va fi făcută de directorul Parcului. Poate cineva din Primărie să dea vreo explicație familiei? Bărbatul are doi copii. Sunt două adrese transmise la Parc. Prima pentru efectuarea dezinsecției în perioada 19 - 31 aprilie și a doua pentru 3 - 10 mai, dar nu s-a făcut dezinsecție și, oricum, am înțeles că era numai pentru țânțari, în condițiile în care aici sunt mii de vizitatori și avem atâtea animale. I-aș ruga pe cei de la Primărie să vină să stea la căpătâiul persoanei decedate, alături de soție și de cei doi copii. Așa nu se mai poate! A murit un om din cauza lipsei dezinsecției”, a declarat pentru Observatorulph.ro deputatul Laura Moagher, fost director al Administrației Parcului Memorial Constantin Stere, care a precizat că angajații Parcului se tem să mai rămână la serviciu.

Cadavrul a fost transportat la Serviciul de Medicină Legală pentru efectuarea necropsiei și stabilirea cu exactitate a cauzei morții. Poliția continuă cercetările.