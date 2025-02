Furați Petrolul să nu intre în PlayOff? Mizerie, nu fotbal

Ceea ce s-a întâmplat cu o zi în urmă, la partida Petrolul – UTA de pe Ilie Oană, este mult peste limita acceptabilului în sport. A fost călcată în picioare ideea de competiție sportivă, au fost umiliți plătitorii de bilete care încă mai speră ca fotbalul să se joace pe teren, nu în camera VAR, a fost batjocorită munca unui club, de la conducerea tehnică și până la jucători.

Partida de la Ploiești s-a încheiat un scor aparent favorabil arădenilor, Petrolul – UTA, 0-1. Spun aparent favorabil arădenilor, pentru că, în fapt, scorul este favorabil Rapidului, echipa din Giulești fiind contracandidata directă a Petrolului pentru accederea în PlayOff.

Orice punct contează, acum pe final de sezon regulat, așa că ploieștenii au încercat să își joace corect șansele, pe teren, sperând că SuperLiga chiar poate fi o competiție în care doar valoarea sportivă primează.

Aflat într-o situație financiară delicată (puțin spus…), clubul ploieștean a reușit un parcurs remarcabil în Anul Centenar. Fără transferuri spectaculoase, fără un buget măcar mulțumitor sau la nivelul pretențiilor firești pentru această competiție, Lupii galbeni au cochetat încă de la începutul sezonului cu primele 6 locuri, cu liga elitelor din fotbalul românesc.

Tocmai pentru că se află în această situație și au performat, merită felicitați. Nefiind un petrolist care frecventează meciurile, deci nu un fan împătimit, îmi permit să spun obiectiv ce am văzut la meciul de ieri: un FURT cum rar se poate vedea într-un meci de fotbal.

Cumva, am retrăit mizeria de dinainte de 89. Acum nu a mai fost despre ambițiile unor conducători de țară, ci despre milioanele care pot ajunge în conturile echipelor din PlayOff, dacă acestea vor performa în a doua parte a campionatului. Știu, unii zâmbesc, dar de ce să nu fi fost și Petrolul acolo, atât timp cât a demonstrat că punctele strânse au venit cu strategii corecte, cu muncă și dăruire?

Puteți contesta valoarea unor jucători, puteți contesta profesionalismul antrenorilor, dar punctele au fost obținute pe teren. Să fim realiști, Petrolul nu este ”Buricul Universului Fotbalistic”, nu este vreun Real sau vreo Barca, ci o echipă locală foarte iubită și susținută de fani… din păcate doar de ei.

La polul opus, Rapidul, o rivală de tradiție a lupilor, este o echipă cu un potențial financiar foarte mare, cu un investitor de talia lui Dan Șucu, un om care cu siguranță vrea să își recupereze sumele investite și, bineînțeles, să facă și profit. Îi doresc succes, dacă îl face pe teren.

”Întâmplarea” anulării a două goluri și un arbitru care a executat frumos

Petrolul a înscris de două ori. De două ori s-a bucurat Gicu Grozav. Și tot de două ori golurile au fost anulate. Cei care nu au văzut meciul, în special fazele în litigiu, vor spune că se întâmplă frecvent ca arbitrajul video să descopere faze care duc regulamentar la astfel de decizii.

Vă rog să urmăriți cu atenție cele două faze, dacă nu ați făcut-o! Nu duc lucrurile la extrem, dar cel puțin un gol ar fi trebuit să rămână valabil.

Dacă întorci o fază cu aproape un minut înainte, de ce nu întorci faza cu două ore înainte de începerea meciului, când o rață a patinat pe lacul Snagov? Dacă bătând din aripi a făcut curent și a influențat traiectoria balonului care astfel a intrat necuvenit în plasă? Realizați absurdul situației?…

Claudiu Tudor, într-o primă declarație, astăzi, la DigiSport:

„Aseară am fost foarte cumpătat. Am învățat să nu am reacții la cald, Dar după ce am ajuns acasă și am văzut fazele… Mare nenorocire s-a întâmplat. Nu credeam că se poate întâmpla așa ceva în 2025. Nu am putut dormi toată noaptea. A fost japcă!

Nu credeam că Sebi Colțescu putea face așa ceva! Cum să anuleze golurile? O să facem memoriu și împotriva lui Antonie. Nu vrem să nu ne mai arbitreze Antonie. Nu mai vrem oameni falși! Lui Roche de ce i se dă galben? Nu scoate niciun cuvânt. Are 3 galbene și îl primește pe al patrulea și stă etapa viitoare.

Cu Sebi Colțescu nu am avut niciodată probleme. Nu îmi vine să cred că a făcut așa ceva. Dar Antonie… Colțescu are faza sub control la primul gol anulat.

Normal că ne gândim cine și de ce a făcut așa ceva. Sebi Colțescu nu ar fi făcut de capul lui așa ceva. Le era frică că vom egala la ultimul corner? De ce nu s-a lăsat să fie executat? Nu ai cum să anulezi primul gol! Și nici la golul doi nu poți spune.

Am vorbit cu Sebi Colțescu și a încercat să-mi explice că nici el nu e convins că a fost fault la anularea primului gol și că la al doilea gol Irobiso l-a încurcat pe jucătorul de la UTA. Și despre Hanca mi-a zis că i-a dat roșu pentru că incita spectatorii. Dar era și Hanca supărat, a pierdut bani, a pierdut prima. Ne-a ciuruit!”

În urmă cu puțin timp, am avut o scurtă conversație cu președintele Petrolului, Claudiu Tudor. Ieri nu a dorit să comenteze ”la cald”, preferând o atitudine de bun simț, respectiv să treacă peste momentele de frustrare firească, să revadă fazele controversate și să vorbească în deplină cunoștință de cauză. M-a asigurat că astăzi vom avea un punct de vedere oficial din partea clubului.

Fanii… în pragul unei crize de nervi

Am stat de vorbă cu câțiva lupi pur-sânge. Am citit comentariile altora. Sunt pătimași, își iubesc echipa și o susțin necondiționat, chiar și în perioadele în care nu arată ce își doresc. Acceptă înfrângeriile care vin din jocuri slabe, uneori din ghinion, dar niciodată nu vor accepta ca echipa lor să fie jefuită în felul în care a fost ieri.

De ce ar mai vrea un suporter să plătească bilet sau abonament, să vină pe stadion chiar și în zile geroase ca cea de ieri, dacă vede că meciurile nu se câștigă pe teren?

Sper să îmi acceptați ironia, dar dacă e așa e în SuperLiga, atunci puneți în vânzare bilete pentru ”camera VAR”, să știm și noi de la început că am plătit să asităm chiar în locul unde se desfășoară circul.

Fanii sunt convinși că ”jocurile” sunt făcute în favoarea Rapidului. Desigur, neexistând probe, puteți spune că sunt speculații. Rămâne însă gustul amar al unui arbitraj care a furat cel puțin un punct Petrolului, dacă nu chiar pe toate trei.