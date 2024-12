Mircea Roșca, președinte PNL Prahova – omul care nu a înțeles nimic din lecția electoratului

La vremuri noi tot ei? Și asta pentru că nu sunt puțini. Acum, după alegerile parlamentare, după marele pumn în gură luat de partidele mari, firesc ar fi să își asume lecția și să procedeze în consecință mai departe. Unii au învățat și s-a văzut, alții tot speră să-și salveze apartenența profitabilă la un sistem profund bolnav.

Nu am mai scris de ceva vreme despre politică. Părea să nu mai aibă sens, părea că nimic nu se va schimba în mentalitatea bolnavă a celor care fac politică. În urmă cu 4 ani, imediat după alegeri, scriam despre cei care ar trebui să dispară, în caz contrar urmând ca extremismul să prolifereze. Nu trebuia să mă simt ca baba Vanga, fiind la mintea copilului care a pus mâna pe 2-3 cărți de istorie că fix asta se întâmplă (ciclic) când tembelismul politic ține loc de doctrină, când cei aleși uită să își mai reprezinte electorarul.

Și vine votul de la prezidențiale. Pentru unii șoc, pentru alții ceva previzibil. Nu Georgescu și cine l-o fi umflat artificial sunt de vină, ci PNL și PSD. Dacă ei nu promovau toate nulitățile în lidership, dacă aveau ”oaie”, Georgescu nu ar fi existat, el fiind oricum tot un produs al sinecurilor acestor partide.

Ieri, după închiderea urnelor, colegii de redacție au făcut un tur la formațiunile care vor intra în Parlament, luând punctele de vedere ale liderilor. Să spun că am fost șocat ascultându-l pe Mircea Roșca, liderul interimar al PNL Prahova? Ei bine, NU!

De ce Mircea Roșca nu a înțeles nimic din sancțiunea dată de electorat?

Înainte de a vă invita să ascultați declarația de aproximativ 1 minut, câteva precizări sunt necesare.

Mircea Roșca este președinte interimar pentru că nu mai este Iulian Dumitrecu, din motive pe care le cunoașteți. Vom vedea ce va fi cu acesta din urmă, nefiind important acum. Importantă este poziția domnului Roșca în raport domnul Dumitrescu, cu cel pe care îl numea ”un prieten bun”. O fi fost o pritenie sinceră, dezinteresată? Sau o fi fost nevoia să primească binecuvântarea pentru interimat? Doar întreb.

Nu se pune problema dacă cineva este vinovat sau nu, mai ales că antepronunțarea în privința vinovățiilor devenise un fel de pronunțare definitivă. Nu mai e chiar așa. Vom vedea ce va fi. Se pune problema cum ne zbierăm ”prieteniile” când avem un interes direct, apoi ne dezicem, ca să nu ne scufundăm cu barca.

De ceva timp, văd postări ale domnului Roșca despre camaradul Bolojan. Un nou șef, un nou prieten. Bine, zice că este ”un vechi camarad”, dar abia acum când a ajuns șef la național a postat despre camaraderia lor. Coincidență, nu?

Așa ajung la declarația de aseară a domnului Roșca, care tot cu o osana la Ilie Bolojan începe (video):

Deci Klaus Iohannis le-a făcut rău, el fiind de vină pentru dezastrul din PNL, undeva sub 15%, ușor sub media națională la parlamentare.

De acord, Iohannis și-a bătut joc de votul de acum 4 ani. Iohannis a impus un bezmetic precum Cîțu, apoi un bunel inert precum Ciucă. Avea nevoie de marionete și uite unde au ajuns. Dar unde erau vitejii din PNL? Dar unde era domnul Roșca atunci când astea se întâmplau???

De ce nu a ieșit niciodată public să spună că Iohannis greșește, că își bate joc de ”liberalii adevărați”, așa cum lui Roșca îi place să spună? Aaa, se temea că va fi zburat și că nu o să mai fie pe primul loc la Camera Deputaților și interimar la PNL? Da, politica e o ”ușuratică”. Era de-a dreptul urât să zic că e curvă. Nu zic.

Dacă ar fi spus măcar în urmă cu câteva luni ce a spus aseară, azi, mulți și-ar fi scos pălăria în fața lui. Ar fi fost credibil și demn de respect. Nu ar fi fost cel care, cândva, îndemna pe toată lumea să îl voteze pe ”farul călăuzitor” de la Sibiu, devenit ulterior mobilierul din Cotroceni, nenea ăl sas care a făcut atât de mult rău peneleului.

Poate s-a înșelat, cum mulți am făcut-o. Toți greșim, unii plătim, important e să nu mai repetăm. Dar nu-mi spuneți că s-a luminat domnul Roșca aseară, când Iohannis e pe picior de plecare, iar el tocmai și-a asigurat primul loc la deputați. Acum, se simte în siguranță și poate să distribuie vinovății. Nimic personal cu omul. Spuneam că nu e singurul, dar am văzut și demisii de onoare, am văzut și politicieni asumați. Aș vrea vedem din ce în ce mai mulți.

Vor spune că nu înțeleg eu politica, că e complicat să te miști și să reziști în lumea asta. Păi, stimate domnule Roșca, stimabililor care susțineți același lucru, tocmai despre asta e lecția de la urne. Românii nu mai vor să înțeleagă și să accepte lumea asta. Atât de supărați sunt, că au ajuns să se arunce în haos, doar ca să scape de voi și mentalitățile voastre. Nu mai merge fofilatul!

Practic, declarația de aseară mă convinge că domnul Roșca nu a înțeles nimic din lecția dată de români. Să fie sănătos, nefiind singurul cu lecția neînvățată. Doar că problema nu este doar a domniilor lor, ci a devenit a noastră, a celor care văd că pe muntele de nemulțumiri se cațără personaje extrem de periculoase. Și nu vor trece încă 4 ani până când mămăliga va exploda.

Ce o fi în mintea lor? Cred că e gata… oamenii uită repede, că mai trec 4 ani și iar un ciclu de prosteală. Facem pariu că nu va mai fi așa?

În cazul în care marile partide nu se schimbă fundamental, pun în pericol democrația. De asta spun că este cazul să facă un pas în spate toți Rareș Bogdanii de la PNL, toți Hrebenciucii de la PSD, chiar și Drulii de la USR. S-a văzut ce succes au avut, iar cu ei se va vedea ce mare eșec național vom avea. Nu îmi pasă de niciun dintre ei, ci doar de noi și de pericolul care ne pândește pe toți.

PS: Nu fiți diletanți în politică. Luați exemplu de la Dinică și stoarceți-ne o lacrimă. Și nu uitați: ”Mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primește (voturi) de pomană! Fiți profesioniști (ca Georgescu), ce mama…!” Am glumit. La loc comanda!