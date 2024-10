”Puteți spune ce vreți despre Volosevici, dar Ploieștiul a avut căldură toată vara!” – esența unui vot peste bot

Am asistat la ultima ședință a Consiliului Local Ploiești în actuala formulă. Prezent a fost și (încă/mai e puțin) primarul Andrei Volosevici. Am asistat online, neavând stomacul atât de tare sau negăsind de cuviință să văd pe viu o nouă reprezentație stil Globus. Genul acela de grijă falsă față de nevoile oamenilor, de parcă 4 ani nu s-a văzut cum i-a ”mișcat” grija.

- Publicitate -

4 ani de neputință, 4 ani de scuze și acuze, 4 ani de răutate patologică. Cei 4 ani nu au fost de stagnare. Ar fi fost bine să fie măcar așa, dar au fost ani de regres, ani de acumulări de datorii și dobânzi, ani de împovărare suplimentară pentru ploieștenii plătitori de taxe și impozite.

Au fost 4 ani de renunțare la proiecte deja aprobate, moștenite de-a gata de la fostul primar. ”Niște prostii” le-a numit Volosevici pe unele și praful s-a ales de toate. N-or fi fost toate spuma necesităților și crema investițiilor, dar este imposibil să nu fi fost și bune printre ele. Acum sunt duse/ratate.

Am căutat o realizare, una măcar și nu am găsit

Să nu-mi spuneți de asfaltarea Bulevardului Independenței, că râd și graurii și alte ciori de prin castani și nu numai. Și povestea nu s-a terminat. Veți vedea, în curând, foarte curând.

- Publicitate -

Să faci un inventar al nerealizărilor, să vorbești iar despre spitalul municipal fantomă, despre cel de pediatrie, despre cartierele lăsate în noroi, despre grădinițele și creșele începute de alții și nici măcar finalizate de actualul? Le-ați revăzut în campanie, în niște reprezentații video patetice, împănate cu jumătăți de adevăruri convenabile. Găsiți astăzi vreun ”picioman” prin ele? Era evident că nu. Să mai amintim de străpungeri și alte artere rutiere care nu au mai apărut niciodată? Cei mai mulți stați la cozi în trafic, zi de zi, deși multe dintre aceste blocaje puteau fi eliminate, dacă în 4 ani se concretiza măcar un proiect de infrastructură rutieră.

Să vorbim despre termie? A fost de vină Dumitrescu până i-a predat-o. Ok, s-a întâmplat și asta! Și ce a făcut cu ea? S-a schimbat ceva? Zicea despre eficientizare, despre reducerea reală a costurilor de producție și furnizare. NIMIC! Doar teatru ieftin, așa cum am văzut și ieri, în ultima ședință de Consiliu Local, cu 10 bani. Asta-i valoarea, la atât se poate raporta… la circ ieftin. Dacă ar fi mișcat ceva să se vadă, să simtă ploieșteanul efectele, ai fi spus: Jos pălăria! Posibil să fi câștigat un nou mandat și să fi continuat.

Eternele explicații în cascadă, acuzele și toată porcăiala din sediul municipalității nu au putut atenua efectele lipsei de eficiență. Poate că ținea ”vrăjeala ieftină”, dacă nu am fi văzut ce s-a întâmplat cu alte orașe, câte fonduri au accesat, câte proiecte au concretizat, cât de mult s-au transformat.

- Publicitate -

Să fim corecți. Nu este doar vina primarului. Există și vinovăția unor consilieri, indiferent de culoarea politică. Prea slab pregătiți pentru a iniția și susține coerent proiecte, prea obedienți față de cei care i-au trimis acolo, prea preocupați de costurile politice ale unor măsuri pe care ar fi trebuit să le susțină, ca astăzi să nu ajungem în faliment. Exemplu: preocuparea exclusivă doar pentru cei racordați la sistemul centralizat de termoficare și ignorarea completă a celor care au centrale termice. Și toți plătim impozite. Ar fi fost simplu și de bun simț să fie ajutați doar cei care au nevoie reală din ambele categorii.

Nicio bancă nu vrea să ne mai împrumute. Niciun operator de servicii publice nu vrea să mai preia ceva aici, știind că nu va fi plătit

Da, primarul Volosevici are cea mai mare parte din vină. Și dacă avea dreptate în unele privințe, prin agresivitatea comportamentală nu a putut să aplaneze conflictele, nu a fost capabil să pună înainte de toate interesul comunității. Poate nu ar fi reușit în tot ce spunea că își propune, dar măcar ar fi fost apreciat efortul de a gestiona altfel administrația, una ajunsă câmp de răfuieli personale.

Citez de la un cititor ceva ce mi-a plăcut maxim: ”Puteți spune ce vreți despre Volosevici, dar Ploieștiul a avut căldură toată vara!”

Este cumva esența unui vot peste bot, a ceea ce a primit de la ploieștenii pe care i-a batjocorit cu atitudinea lui zeflemitoare. Oamenii au ajuns să îi răspundă cu aceeași monedă. Oare chiar a crezut că îl ajută acea superioritate (complet nejustificată!) a celui care crede că dacă este ironic asta îl ridică peste cei pe care crede el că îi umilește? S-a râs mult, dar s-a râs a pagubă, una pe care toți o decontăm.

- Publicitate -

O atitudine reprobabilă a avut și la adresa colegilor din administrație, a celor care l-au făcut ceva din nimic (ăștia chiar merită, ei l-au dus unde a fost 4 ani). O atitudine mizerabilă față de oricine. Amenințări, șicanări, concedieri, presiuni, plângeri și tot arsenalul tipic unui Nemesiseanu din ”Secretul lui Nemesis”. Măcar Dinică era simpatic, chiar și așa nemernic cum îi era rolul. La el a fost doar un rol…

Votul i-a arătat adevărata ”recunoaștere” a meritelor pe care le are. Știu, se exprimă în diverse cercuri că presa ostilă și plătită e de vină pentru insuccesul lui electoral. Ar fi trist pentru el să creadă asta cu adevărat, ceea ce denotă o rupere completă de realitate. E ca și cum le-ar spune ploieștenilor că sunt proști, că ei nu văd realitatea și că presa i-a manipulat. Ei, ”acefalii de ploieșteni”, nu sunt capabili să vadă cu ochii lor realitatea pe care sunt deocamdată condamnați să o îndure. Mai era nevoie să le spună cineva???

Toți din jurul lui au fost vinovați. Toți i-au vrut răul. Nu că ar fi niște îngeri respectivii, din contră, dar el e o victimă. Niciunul dintre cele 5-6 partide prin care a trecut nu a fost bun. Nu vă spune nimic asta? Doar cu ultimul, cu PSD adică, se poartă deocamdată frumușel. Pentru el PSD este un fel de AJOFM. Cine să-l mai vrea încadrat în muncă pe criterii profesionale? În fine, e loc sub soare pentru toată lumea, doar că nu pentru toți la stat și nu pentru toți pe aceleași venituri. Doar adevăratele cazuri sociale au nevoie de un job de la partid.

- Publicitate -

Nu au fost bani? Veți vedea în curând cât a costat armata de consilieri personali ai primarului, cei cu veniturile secretizate. Veți vedea multe și concrete care să vă explice de ce nu s-a făcut nimic, asta dacă paguba poate fi încadrată la categoria nimic.

Ce va urma? Greu de spus… Nu pot zice că mi-e milă de primarul ales, de domnul Mihai Polițeanu, asta pentru că știa la ce s-a înhămat. Sper doar să își mențină atitudinea din campanie și să fie susținut, să dreagă din dezastrul actual. Merită această șansă, în special pentru comunitate. Vom vedea ce va fi…

PS: Adio, Volo! Am greșit cândva, te-am votat. Am avut în viață și alte greșeli, mi le-am asumat, am plătit pentru ele și am învățat din toate. Sper sincer să nu arzi aceste etape din evoluția ta. Emblema mandatului va rămâne acel ”Cătunel al copiilor”. Păcat…

- Publicitate -

Și acum imaginați-vă un foc de artificii virtuale, unul de vreo 24 de ore.