”Mulțumesc” Telekom că nu pot vorbi la telefon în centrul Ploieștiului. Întrebarea operatorului care m-a blocat

Anul trecut, în calitate de posesor al unui telefon de serviciu, am ”migrat” de la Vodafone la Telekom. Motivele au fost explicate de colegul Mihai Nicolae la momentul respectiv, așa că, dacă ești curios, click AICI! 🙂

De câteva luni am observat că în zona 0 a Ploieștiului, mai precis în apropierea parcării supraterane de la Omnia, unde ajung frecvent, ”pică” pur și simplu semnalul GSM.

Asta înseamnă că, dacă sunt în apel cu cineva, discuția devine specifică unui film mut: nu-l aud pe interlocutor și viceversa.

Prima dată am zis că e un ”accident”, însă am constatat ulterior că este, de fapt o regulă, așa evit să mai sun pe cineva când traversez centrul Ploieștiului. Știu, sună aberant, dar decât să mă enervez….

De câteva zile însă, semnalul Telekom pică din senin cam peste tot în Ploiești. Am ajuns să mă jur că nu țin telefonul închis sau să înjur când nu pot apela pe cineva pentru că ”rețeaua este ocupată”.

Astăzi am cedat nervos și am sunat la call-centerul Telekom, unde, după multe apăsări de taste și ascultat roboți am fost preluat de o doamnă care m-a blocat de la prima întrebare: ”Dar ce telefon aveți?”

În 2024, contează ce ”marcă” de telefon ai ca să poți vorbi la el?! Se pare că da, cel puțin la Telekom.

Dânsa urmărea de fapt activarea unui serviciu denumit pretențios VoLTE/VoWiFi care permite efectuarea apelurilor telefonice prin internet.

La rândul meu am blocat-o spunându-i că am serviciul activat dar este complet inutil deoarece nu doar semnalul GSM ”pică” foarte des, ci și datele mobile. Ia joac-o p-asta!

Mi-a promis că voi fi contactat de un tehnician care îmi va cere informații suplimentare în vederea remedierii situației.

Prieteni, cum să le spun mai clar celor de la Telekom că eu nu vreau decât să vorbesc la telefon?

P.S. Voi la ce companie de telefonie mobilă sunteți? Aveți și voi probleme sau sunt doar ghinionist? Aștept reacțiile voastre în comentarii.