Culmea CFR: am plecat din start, cu o oră întârziere, din București la Ploiești. Explicația ”nașului”

În decembrie 2023 CFR a reintrodus, după opt ani, trenurile Intercity. Cel puțin în teorie, această categorie ar trebui să fie cea mai rapidă, iar prețul biletului (cu 30% mai mare față de trenurile Interegio) să se reflecte măcar în punctualitatea cu care acestea pleacă din stațiile în care se formează. Spre exemplu, Gara de Nord din București. Am „crezut” în CFR și am greșit, din nou.

- Publicitate -

Pentru că m-am săturat să merg la București cu mașina, am optat sâmbătă pentru varianta trenului. Atât pentru „dus” (27.5 lei) cât și pentru „întors” (27.5 lei) am cumpărat bilete la trenurile IC 552 respectiv IC 551 (cu plecare din București Nord la 17.25, urmând ca acesta să ajungă în Ploiești Sud la 18.02). Ei bine, niciunul dintre drumuri nu a fost lipsit de peripeții.

La „dus”, deși trenul era afișat pe panourile Gării de Sud din Ploiești că urmează să ajungă la linia trei, acesta a ajuns la linia patru. De ce? Nu mă întrebați pe mine și nici pe cei alături de care am alergat pe scări și peroane. La București am ajuns cu aproximativ 10 minute mai târziu decât timpul menționat pe bilet, dar ce mai contează? Conform standardelor cu care ne-a obișnuit CFR-ul am ajuns „la timp”.

Adevăratele neplăceri au apărut la „întors”. Am ajuns la Gara de Nord din București în jurul orei 17.00 și după scurte calcule am decis alături de persoana care mă însoțea să ajungem acasă, la Ploiești, tot cu Intercity (IC 551 – de la ora 17.25). Cele 37 de minute promise de CFR pentru călătorie și faptul că eram obosiți ne-au fost suficiente să scoatem din portofel alți 55 de lei pentru salariile unor incompetenți și incapabili care gestionează și asigură transportul feroviar din România.

Și bătaia de joc a început

Primele semne de întrebare au apărut în momentul în care linia de la care urma ca trenul să plece întârzie să apară pe tabela din gară. Se face ora plecării (17.25) iar vocea care se aude în megafoanele Gării de Nord anunță prima întârziere a trenului nostru – 15 minute.

Timpul s-a scurs, a fost anunțată o nouă întârziere. În total trenul acumulase, încă de la plecare 25 de minute. Și asta, din păcate, nu a fost tot.

În jurul orei 18.00, ora la care ar fi trebuit să fim deja în Ploiești Sud, a fost anunțat linia de la care vom pleca, linia 7.

- Publicitate -

Au mai trecut alte 20 de minute până când trenul a fost garat, iar gloata s-a năpustit asupra vagoanelor.

În jurul orei 18.30, după aproximativ o oră față de ora normală a plecării, într-un vagon în fără lumină, ne-am pornit spre Ploiești. Explicația „nașului” pentru întârziere? „Am stat să mai pună încă trei vagoane”

De ce? Când s-au hotărât să mai pună alte trei vagoane? Cum poate un tren să plece cu 1 oră întârziere? De ce să vă plătim aproape 30 de lei/persoană pentru această bătaie de joc?

- Publicitate -

De ce ați reintrodus trenurile Intercity când nu aveți vagoane noi, iar infrastructura e la pământ? Cum îmi puteți justifica, în acest context prețul majorat fașă de IR?

Solicit pe această cale un punct de vedere CFR Călători cu privire la această situație, deși de explicații sunt sătul…