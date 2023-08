O poveste din Ploiești cu manele la maximum și dispeceratul Poliției Locale – [VIDEO]

Nu mi se întâmplă des să apelez la ajutorul autorităților atunci când îmi sunt încălcate drepturile și libertățile, pentru că nu mi-am pierdut (încă) speranța că și Ploieștiul poate ajunge, la un moment dat, să fie denumit un oraș (cât de cât) civilizat. Măcar generic, în sensul propriu al cuvântului și nu „la mișto”.

Recunosc, acest confort mi-a fost creat și de comunicatele Poliției Locale Ploiești pe care le citesc frecvent, mai ales atunci când funcționarii plătiți cu salarii nesimțite, inclusiv din banii mei, mediatizează fapte de vitejie săvârșite pe la ghenele de gunoi din oraș, prin piețe sau când mai amendează câte un puștan ca sparge semințe în parcuri.

Comunicate de presă care sunt încheiate de fiecare dată cu formularea de mai jos:

„Poliția Locală Ploiești condamnă săvârșirea unor astfel de fapte și face apel la spiritul civic al cetățenilor, cărora le recomandă să semnaleze Dispeceratului instituției, la numărul de telefon 0244/954, pe adresa de e-mail office@polocploiesti.ro sau polițiștilor locali aflați în patrulare, orice încălcare a regulilor sociale, a ordinii și liniștii publice”

Revenind la povestea cu manele la maxim și dispeceratul Poliției Locale Ploiești, la care atunci când ai nevoie de un agent școlit pe bani publici la mare sau la munte, unde sunt trimiși anual să se pregătească, tocmai pentru a răspunde nevoilor cetățenilor, nu răspunde nimeni: Duminică seară, deranjat de muzica la volum ridicat pe care o auzeam de ore bune, am sunat la 0244/954. Și la 0244/513 255.

De disperat ce am fost am sunat și la numărul de fax: 0244/594 227, în speranța că vineri la ora 12.00, când majoritatea bugetarilor rup ușa, vreun angajat al Poliției Locale a fost lăsat să doarmă liniștit prin vreunul din birourile clădirii de pe bulevardul din centrul Ploieștiului și de plictiseală sau din greșeală, ar fi putut ridica receptorul măcar să mă certe că l-am trezit. Sau să-mi ceară ajutor. Ei bine, nu a fost așa.

De duminică după amiază până în jurul orei 23.00, în zona de Sud a Ploieștiului, pe străzile Bobâlna, Marin Brutaru, Cozia, Veronica Micle, Cheia și nu numai au răsunat manelele, muzica lăutărească, dar și ritmuri balcanice celebre, reinterpretate de artiști români mai mult sau mai puțin talentați.

Pentru că sunt o persoană tolerantă, am rezistat impulsului de a reclama situația Poliției Locale Ploiești, încă din timpul zilei, crezând că lucrurile se vor calma până când mă voi pune la somn.

Cu atât mai mult cu cât în zonă funcționează un restaurant unde sunt organizate frecvent petreceri, dar de unde, chiar și în timpul nunților, volumul muzicii nu m-a împiedicat să adorm.

La ora 20.20 mi-am făcut curaj să sun pentru prima dată la Dispeceratul Poliției Locale Ploiești – 0244/954, după ce am repetat de câteva ori, în gând, un dialog imaginar.

„Bună seara, nu sunt reclamagiu de profesie, știți, în zona de sud a Ploieștiului de ore bune se aude muzică la un volum deranjant. Puteți verifica situația?”.

Ei bine, am scăpat de această jenă când apelul mi s-a deconectat brusc, după mesajul robotului care mă anunța că apelul meu este înregistrat.

Naiv, am crezut că am făcut eu ceva greșit și la cei peste 30 de ani pe care îi am, după mii de apeluri preluate și efectuate în perioada studenției într-un call center, nu mai știu să folosesc telefonul.

Am apelat din nou 0244/954 și, din nou, apelul s-a deconectat după mesajul robotului. Același lucru s-a întâmplat și când am apelat 0244/513 255.

După gustul amar lăsat de această situație, optimismul mi-a revenit, încercând să mă consolez cu faptul că sunt multe apeluri în acel interval orar, poate sunt ploieșteni care au mai mare nevoie de ajutorul polițiștilor locali, că nu s-a făcut ceasul 22.00 și putem fi batjocoriți de toți ghiolbanii care știu să folosească argumentul orelor de liniște, și așa mai departe.

Totodată, mi-am spus că voi reveni la aceleași numere în cazul în care muzica nu va fi dată la un volum decent în momentul în care mă voi pune în pat. Și din păcate nu a fost așa.

Duminică seara, la ora 23.00, muzica lăutărească răsuna în toata zona amintită mai sus. Am sunat din nou la numerele de dispecerat ale Poliției Locale Ploiești și am avut parte de aceleași deconectări, repetate, așa cum puteți vedea și în înregistrarea video de mai jos.

Plin de nervi și cu frustrările acumulate pe tot parcursul zilei din cauza acestei situații, am sunat în singurul loc unde găsești, de fapt, polițiști: la Secția 3 de Poliție Ploiești Vest – 0244/586 694.

Apelul mi-a fost preluat cu promptitudine de un agent cu care am interacționat peste așteptări și căruia vreau să îi mulțumesc pe această cale. A fost empatic, mi-a înțeles situația și chiar s-a abținut de la a face comentarii când i-am spus că „cei de la Locală nici măcar nu răspund la telefon”.

M-a asigurat că va trimite un echipaj în zonă care va gestiona reclamația mea. Și așa a și fost. În aproximativ 20-25 de minute, liniștea s-a așternut din nou în cartierul în care locuiesc.

În loc de încheiere

Vreau să vă reamintesc că Poliția Locală Ploiești avea în iunie 2023, 209 angajați dintre care 150 erau polițiști (funcționari publici, subordonați Primăriei Ploiești). Din acest total, 20 de angajați erau paznici, iar 9 deserveau dispeceratul.

Duminică seara, niciuna din cele 9 persoane abilitate să ridice un telefon de pe birou sau receptorul din furcă, nu a fost în stare să-și îndeplinească fișa postului.

Cel mai mic salariu în Poliția Locală Ploiești este de 3000 de lei, la care se adaugă sporuri de 10%, 15% și 25% aferent orelor de noapte lucrate (după ora 22.00), așa cum a fost și cazul în seara trecută.

Salariile maxime pentru polițiștii locali din Ploiești, cu grad profesional superior și funcție de execuție este de 9.565 lei brut, iar un șef serviciu primește 12 600 de lei.

Totodată, un număr de 8 polițiști locali din Ploiești își îndeplinesc parțial atribuțiile de serviciu, așa cum reiese din fișa de aptitudini emisă de medicul de medicină muncii.

Aș mai avea o întrebare pentru ploieștenii care citesc acest articol: Dacă ați avut nevoie duminică seară de intervenția Poliției Locale, cum ați luat legătura cu ei?

Și totodată, o rugăminte pentru domnul primar al Ploieștiului, Andrei Volosevici, „șeful suprem” al Poliției Locale și al tuturor angajaților de aici:

Dacă tot ați prins ursul din Ploiești (sau măcar pe unul dintre ei, că nu îmi e clar) și ați terminat cu „flagrantele” și urmăririle din lanurile de porumb, asistat de însuși Cătălin Albu, directorul Poliției Locale Ploiești, nu ați vrea să îndrăzniți să-i puneți, la treabă pe „puținii” angajați de aici, în slujba cetățenilor?