Jurnalul ploieșteanului fără apă caldă – ULTIMA ZI…

…înainte de concediu, ce credeați??!?!?! Da! Mâine plec în concediu! Știți ce înseamnă asta? Că o să am apă caldă! Sâc-sâc!

Dacă stau bine să mă gândesc, plătesc scump apa asta caldă, plătesc scump să mă spăl normal… Ei, glumesc, eu am plătit concediul, nu apa caldă. Dar, acum, nu știu dacă mă bucur mai mult de concediul care urmează sau de apa caldă de care voi beneficia. Ce urât! Rău am ajuns…

Ieri, la noi în bloc, au venit într-un control „de la gaze”. Au intrat în case, au mers la aragaz, au măsurat cu un aparat la robinetul de gaz din spatele plitei și ne-au spus că e totul în regulă. „Foarte bine! Deci putem liniștiți să încălzim apă în continuare, da? Și la iarnă va fi în regulă instalația de gaz, da?”. Tipul a început să râdă: „Stați, doamnă, liniștită! Nu mai durează mult! Nu vă mai faceți griji!”

Degeaba am încercat să aflu mai multe informații. „Tipul de la gaze” plecat val-vârtej.

Știți cum e omul, se agață de orice licăr de speranță. Așa și eu… În minte au început să-mi strălucească fel de fel de idei, care mai de care mai îndrăznețe: „Cum ar fi să avem apă caldă la iarnă?” sau „Cum ar fi să avem căldură la iarnă?” sau, cea mai de-a dreptul nesimțită idee, aș spune, „Cum ar fi să vin din concediu și să am apă caldă?!?!”

Și inima a început să-mi bată cu putere la gândul acestei posibilități. O emoție m-a cuprins pe de-a-ntregul. Aproape a ajuns să se compare cu ceea ce simt atunci când plec într-o călătorie: Wow! Apă caldă!

Pe de altă parte, la granița apartamentului nostru, au loc „mișcări masive de trupe”: vecina de la 2 își cumpără instant de apă, vecinii de la 1 se gândesc să-și monteze boiler iar cei de la parter au în plan să-și achiziționeze câte un calorifer electric pe lună ca să aibă în fiecare cameră până la iarnă.

M-am gândit și eu la toate astea, dar… dacă se oprește curentul? Am dat banii de pomană… 😊😊😊

Chiar mi-aș dori ca asta să fie „ULTIMA ZI” a jurnalului. Vreau să vin din concediu și să am apă caldă. Vreau să vin acasă și să nu mai am despre ce scrie (pe tema asta, să ne înțelegem…).

Eh, poate aș mai trage așa, o concluzie, „Cum a fost să nu ai apă caldă toată luna august și… ce fericire simți atunci când… îți vine (apa caldă)!” 😉

Din păcate însă nu cred că va fi așa de roz situația. Lumea se tot ceartă, se schimbă conduceri, se fac ședințe târziu, și, prevăd că 1 septembrie se va transforma în 1 octombrie, apoi în 1 noiembrie și apoi… The Winter is coming! Și am rupt-o-n fericire cu toții (noi, ăștia de la bloc, nu conducerile de la casă, să ne înțelegem)…