Jurnalul ploieşteanului fără apă caldă – …după 2 săptămâni

Se spune că greutățile vieții ne apropie pe noi, ca oameni, unii de alții.

Din cauza momentelor grele prin care trecem de două săptămâni, copiii mei s-au apropiat de mătușa lor: în fiecare zi merg la ea să facă duș pentru că stă aproape și are centrală… 😊😊😊

Noi, cei mari, nu mergem prea des, doar când e de spălat pe cap. La vârsta noastră, dacă facem un duș, ieșim pe stradă în căldură și apoi urcăm până la etajul unde locuim, intrăm în casă ca și cum nu am fi făcut duș deloc. Așa că la noi funcționează foarte bine sticlele cu apă caldă.

Din cauza lipsei soarelui, umplem sticlele cu apă încălzită pe aragaz. Merge și așa. E ok. Dacă nu am fi avut nici gaze?

E foarte tare cu dopul găurit… deh, nevoia te învață… Am găurit vreo două capace cu acul încins în foc. Am obținut super duș. Ne-ar mai trebui o mână în plus dar, ne-am obișnuit să funcționăm și doar cu două.

De la zi la zi ne-am învățat să folosim mai puțină apă la fiecare duș. Probabil, până la sfârșitul perioadei, vom ajunge la 0,5 litri/duș. N-ar fi rău pentru planetă… A, am fost și ne-am refăcut stocul de săpun solid: acum avem vreo 6 bucăți. Sperăm totuși să nu fie nevoie să le folosim pe toate la dușuri. Teoretic, ar mai fi cam două săptămâni…

Am descoperit în perioada asta că apa rece nu face bine tenului meu. După ce în primele 3-4 zile m-am spălat pe față cu apă rece, arătam de parcă am ajuns încă o dată la pubertate. E clar, nu e bine. Așa că, am început să încălzesc apă pe aragaz și de câte ori mă spăl pe față…

Am cumpărat și un lighean mic… Torn în el apă fierbinte și combin cu apă rece de la chiuvetă. Așa mă spăl pe față… Mă simt ca în Evul Mediu. Ce distractivă este întoarcerea la origini… 😊😊

La mine în bloc lumea s-a mai calmat. Mai sunt câțiva care încă mai dezbat subiectul lipsei de apă, dar prea puțini.

Când eram copil, la București, anual se făceau revizii. Se opreau pe rând centralele din oraș timp de 2-3 săptămâni. De foarte mulți ani nu s-a mai întâmplat asta și tot sistemul Bucureștiului a cedat. Poate că noi, dacă tot ne-au oprit apa caldă acum, nu vom ajunge în situația Capitalei la iarnă.

Sincer, nu știu alții cum gândesc, dar era bine, copil fiind (și nu „pe vremea lui Ceaușescu”, să ne înțelegem), să nu avem apă caldă 2-3 săptămâni în vară dar să nu avem nicio problemă iarna cu încălzirea sau cu apa caldă.

Nu am de unde să știu că acum e la fel, nu pot decât să sper. Vom vedea în iarnă, dacă va fi bine sau nu. Eu sper să fie bine…

AMR două săptămâni. Noi vom trișa. La sfârșitul perioadei vom fi plecați în concediu, undeva unde vom avea apă caldă. Sper, când ne întoarcem, după ce ne vom aduce bagajele de la mașină, să ne certăm iar cine intră primul la duș… și de data asta la un duș adevărat: cu apă caldă de la robinet și gel de duș, nu săpun. Mi-e atât de dor de cum miroase gelul meu de duuuș!! 😊