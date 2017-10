Cum arată apartamentul din Câmpina renovat de echipa ”Visuri la cheie”. Povestea familiei Jitaru

Eechipa Visuri la Cheie a fost in Campina unde a renovat apartamentul familiei Jitaru, recunoscută pentru faptele bune din comunitate.

Ajunsa acolo, echipa a intalnit familia Jitaru, formata din mama, Andreea, tatal, Gabi si cele doua fetite ale lor, Andra si Stefania. Sentimentul predominant la intalnirea cu cei patru a fost ca principala trasatura care ii deosebeste de alte familii este caldura sufleteasca. Fetitele sunt comparate de toti cunoscutii cu niste ingerasi pazitori. Parintii sunt oameni care din putinul pe care il au, prin voluntariat, ofera tot ce pot celor ce au o situatie mai grea: atat lucruri materiale, cat si o vorba buna.

Paradoxal, tocmai locuinta acestei familii nu a mai avut caldura in ultimele 11 ierni. Au fost nevoiti sa imparta o singura camera, in care au pus un calorifer electric. Apartamentul nu doar ca nu a avut caldura in ultimii ani, dar nici macar nu au existat calorifere si tevi pentru asa ceva. Cu toate acestea, bunatatea familiei este de admirat. Andra, fetita cea mare, este cel mai tanar voluntar din cadrul unei organizatii de caritate din Campina: „din ce am si eu, dau mai departe”, vorbe ale unui suflet mare intr-un trup mic.

Provocarea echipei Visuri la Cheie a constat in timpul scurt pe care l-au avut la dispozitie: o saptamana pentru distrugerea si reconstruirea unui apartament.

Pentru familia Jitaru nu au existat momente fericite in ultimii doi ani, in afara de micile bucurii pe care le aduc copiii lor. Astfel, vacanta la Brasov in care echipa i-a trimis pe parcursul reconstruirii a fost o premiera, primita de toti patru cu lacrimi de bucurie.

In Campina, tematica aleasa pentru reamenajarea apartamentului a venit de la sine. Membrii familiei faceau de mult, cu propriile maini si de la mic la mare, decoratiuni care mai de care mai colorate si creative. Echipa Visuri la Cheie a ales, astfel, sa pastreze petele de culoare ca liant intre energia pozitiva a fostei case si caldura celei noi.

Citește articolul integral pe http://visurilacheie.protv.ro

Galerie FOTO