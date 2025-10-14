Școala din Dârvari a fost dotată cu mobilier nou

Școala Gimnazială Dârvari, comuna Valea Călugărească, a fost echipată cu mobilier nou, în cadrul unui proiect susținut prin fonduri europene, în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova.

Instituția de învățământ a primit scaune și bănci pentru elevi, îmbunătățind considerabil condițiile pentru buna desfășurare a activității acestora pe durata orelor de curs.

Potrivit spuselor primarului comunei Valea Călugărească, acest demers a fost posibil în urma unei finanțări europene, prin intermediul Consiliului Județean Prahova.

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, ziua de astăzi a adus emoție, zâmbete și recunoștință în sufletele copiilor și dascălilor din Dârvari — școala s-a înnoit cu mobilier modern, curat și luminos, pregătit să facă orele mai frumoase și învățarea mai plăcută. Prin fonduri europene, în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova, continuăm drumul început pentru toate școlile din comuna noastră”, a declarat primarul comunei Valea Călugărească, Ioana Neagu

Anterior Școlii Gimnaziale Dârvari au fost modernizate, în luna septembrie, școlile din Rachieri, Valea Călugărească și Nicovani.