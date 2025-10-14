- Publicitate -
Observatorul PrahoveanViața Prahovei

Școala din Dârvari a fost dotată cu mobilier nou

Raluca Șerban
Autor: Raluca Șerban

Școala Gimnazială Dârvari, comuna Valea Călugărească, a fost echipată cu mobilier nou, în cadrul unui proiect susținut prin fonduri europene, în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova.

- Publicitate -

Instituția de învățământ a primit scaune și bănci pentru elevi, îmbunătățind considerabil condițiile pentru buna desfășurare a activității acestora pe durata orelor de curs.

Potrivit spuselor primarului comunei Valea Călugărească, acest demers a fost posibil în urma unei finanțări europene, prin intermediul Consiliului Județean Prahova.

- Publicitate -

„Cu ajutorul lui Dumnezeu, ziua de astăzi a adus emoție, zâmbete și recunoștință în sufletele copiilor și dascălilor din Dârvari — școala s-a înnoit cu mobilier modern, curat și luminos, pregătit să facă orele mai frumoase și învățarea mai plăcută. Prin fonduri europene, în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova, continuăm drumul început pentru toate școlile din comuna noastră”, a declarat primarul comunei Valea Călugărească, Ioana Neagu

Anterior Școlii Gimnaziale Dârvari au fost modernizate, în luna septembrie, școlile din Rachieri, Valea Călugărească și Nicovani.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Articole asemănătoare

Tehnologii și opțiuni indispensabile pentru alegerea unei mașini moderne

Observatorul Prahovean Observatorul Prahovean -
Alegerea unei mașini noi este, astăzi, mult mai complexă...

Taxi fără numere, abandonat la Ploiești. Cum a fost identificat proprietarul

Roxana Tănase Roxana Tănase -
Un taxi abandonat de multă vreme într-o parcare din...

Noi moduri de amendare a șoferilor. Propunerile MAI

Marius Nica Marius Nica -
Conducerea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) propune noi moduri de...
- Publicitate -

Voxpublica

Murături și diplomație

Sorin George Botez Sorin George Botez -
Cum or fi pus-o pe doamna Toiu ministru de...

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -