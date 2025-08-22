Dispensarul din Dârvari, redeschis după modernizare

O veste bună pentru locuitorii satelor Dârvari, Coslegi, Radila și Pantazi este aceea că modernizarea dispensarului uman s-a terminat și a fost redeschis. Rezultatul este conform așteptărilor, spațiul fiind transformat într-unul primitor, sigur și adaptat nevoilor oamenilor.

Primarul comunei Valea Călugărească, Ioana Neagu, a postat pe pagina de Facebook un mesaj prin care anunță faptul că dispensarul din Dârvari s-a redeschis, după modernizare.

Astfel, locuitorii satelor Dârvari, Coslegi, Radila, Pantazi și nu numai, se pot bucura de redeschiderea dispensarului uman, a cărui modernizare s-a încheiat, iar rezultatul este conform așteptărilor, un spațiu primitor, sigur și adaptat nevoilor oamenilor.

„De mâine, domnul doctor Cioata Silvian își va relua activitatea, pregătit să ofere consultații și îngrijiri medicale în cele mai bune condiții”, a menționat edilul comunei Valea Călugărească.

Această investiție a fost făcută în parteneriat cu Consiliul Județean Prahova.

