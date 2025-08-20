Au început lucrările de extindere a rețelei de canalizare în Valea Călugărească, lotul 2

Proiectul de extindere a rețelei de canalizare menajeră în comuna Valea Călugărească, lotul 2, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României, a intrat în etapa de execuție.
Primarul comunei Valea Călugărească, Ioana Neagu, a anunțat, cu entuziasm, pe pagina personală de Facebook, începerea lucrărilor de extindere a rețelei de canalizare menajeră în Valea Călugărească, lotul 2.
Acest proiect are o valoare de peste 27 de milioane de lei și este finanțat prin fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României.
Satele incluse în proiect sunt: Arva, Valea Călugărească, Valea Poienii, Valea Ursoii, Valea Nicovani, Valea Largă și Valea Popii.
Termenul de execuție este de 14 luni.