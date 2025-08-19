Zilele orașului Băicoi, 22-24 august, în parcul central

Zilele orașului Băicoi au loc weekendul acesta, 22-24 august, în parcul central. Invitați de seamă, foc de artificii, cafenele, restaurante, parc de distracții, meșteri populari, preparate tradiționale, expoziții de artă artizanală și multe alte surprize au fost pregătite de către Primăria și Consiliul Local Băicoi.

La eveniment vor participa invitați de seamă, printre care: Horia Brenciu, Andrei Bănuță, Misha, Rareș, Georgiana Lepădat, Rodica Mitran, Vero Bădălan, Mari Baboi, Doinița Fluturu (Tomis Junior).

De asemenea, vineri va avea loc un program artistic al Casei de Cultură a orașului Băicoi.

Terase, cafenele, restaurante, parc de distracții, meșteri populari, preparate tradiționale, expoziții de artă artizanală și un foc de artificii, dar și alte surprize, vă așteaptă, weeekndul acesta, la Zilele Orașului Băicoi.

