Cinci pârtii de schi din stațiuni de pe Valea Prahovei au fost deschise pentru turiști

Amatorii sporturilor de iarnă pot merge să schieze, din acest weekend, pe pârtiile din Sinaia sau Azuga. În cele două stațiuni de pe Valea Prahovei au fost deja deschise cinci pârtii, atât pentru începători, cât și pentru profesioniști.

La Sinaia, autoritățile au anunțat că pârtiile Lăptici 1, de la cota 2000, Lăptici 2 și Varianta din Sinaia sunt deschise pentru schi încă de joi, 28 noiembrie.

Pârtia Lăptici 1 are o lungime de aproximativ 1.900 de m, 40 m lățime, altitudine plecare 2.092 m și altitudine sosire 1.760 m. Pârtia Lăptici 2 are o lungime de aproximativ 900 de m, lățime 40, altitudine plecare de 2.090 m și altitudine sosire de aproximativ 1.900 m. Varianta din Sinaia are o lungime de aproximativ 2.673 de m, lățime de 20 m, altitudine plecare 2.090 m și altitudine sosire 1.752 m.

De ieri, 30 noiembrie, și la Azuga se poate schia pe pârtiile pentru începători din Azuga precum: pârtia Sorica (începători, deservită de bandă) și pârtia Cazacu (începători, deservită de babyschi).

