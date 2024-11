Primarul din Băicoi vrea să preia, la nivel local, serviciile de apă și canal

“Așa cum am mai spus și mai înainte, am vrea să preluăm la nivel local serviciile de apă-canal, printr-o firmă în subordinea CL Băicoi, adică să descentralizăm intervenția. Facem o analiză să vedem ce ne este util din partea Consiliului Județean Prahova și ce nu. Am ieșit, de exemplu, din Polul de Dezvoltare al Municipiului Ploiești, iar recent am aprobat ieșirea din Asociația de Dezvoltare Intracomunitară ‘”Mobilitate Prahova”, pentru că interesele noastre nu coincideau cu cele ale acestor asociații.

Nu vrem să cheltuim bani aiurea sau să dăm locuri de muncă unora, fără să primim nimic în schimb. Voi propune consilierilor locali să scăpăm și de Hidro Prahova”, a declarat primarul orașului Băicoi, Marius Constantin, citat de zdp.ro.