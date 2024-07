Reacția Primăria Sinaia la acuzațiile fostului șef al Gărzii de Mediu privind tragedia din Bucegi: „Este într-o mare necunoștință de cauză sau, mai grav, rău intenționat”

Primăria Sinaia a reacționat, vineri seară, după ce fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, a acuzat autoritățile că nu au prevenit tragedia de pe Jepii Mici, în care o tânără în vârstă de 19 ani și-a pierdut viața.

Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, a afirmat că tragedia de pe Jepii Mici, unde o tânără de 19 ani a fost ucisă de urs, putea fi evitată, pentru că prezența ursului în zona respectivă era cunoscută, dar autoritățile nu au făcut nimic pentru a interveni, arătând cu degetul spre Primăria Sinaia.

La scurt timp după apariția declarației fostului șef al Gărzii de Mediu, Primăria Sinaia a reacționat și l-a acuzat pe Octavian Berceanu că „este într-o mare necunoștință de cauză sau, mai grav, rău intenționat și face afirmații extrem de tulburătoare în presă, plasând tragicul accident cu ursul din Munții Bucegi pe raza orașului Sinaia”.

Reacția Primăriei Sinaia: Atragem atenția asupra informațiilor false!

Octavian Berceanu, fostul șef al Gărzii de Mediu, atacă în necunoștință de cauză Primăria și pe Primarul orașului Sinaia, propagând în mass media informații false.

Susnumitul este într-o mare necunoștință de cauză sau, mai grav, rău intenționat și face afirmații extrem de tulburătoare în presă, plasând tragicul accident cu ursul din Munții Bucegi pe raza orașului Sinaia.

El a afirmat în prima fază: cităm sursa DIGI 24 că, “Tragedia cu ursul putea fi evitată ușor [..] În acest caz Primăria, prin primarul din Sinaia, putea acționa în baza OUG 81/2021 rapid [..]

După multe reproșuri venite din partea cititorilor corect informati, postarea de pe pagina fostului șef al Gărzii de Mediu a fost corectată și a fost adăugat un PS în care s-a specificat că:” P.S. unii imi reproseaza ca vina este a Primariei Busteni. In parte da, dar zona de hrana a ursilor este in Sinsia, in mare masura” (sic)

Precizam acțiunile intreprinse de Primăria Sinaia: