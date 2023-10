Copiii din două sate din Șoimari, nevoiți să meargă pe jos 3 km până la școală. Ce alternativă propune primarul

Zeci de copii din satele Măgura și Zapodia, din comuna Șoimari, nu au microbuz școlar și sunt nevoiți să facă naveta cum pot. Părinții se plâng că unii copii merg pe jos la școală, cale de trei kilometri. Primarul comunei spune că situația a fost rezolvată, după ce s-a ajuns la o înțelegere cu transportatorul zonal, însă părinții îl contrazic.

Peste 80 de copii din satele Măgura și Zapodia trebuie să facă zilnic naveta la școală sau la grădiniță. Problema este că nu există microbuz școlar, iar distanța este de aproape trei kilometri.

„Sunt foarte mulți copii…comuna este mare…Nu pot merge peste 2 km pe jos… Dacă merg cu autobuzele care fac transportul public părinții trebuie să plătească 3 lei dus, 3 lei întors, iar mijloacele de transport nu sunt chiar la orele programului scolar…. Toate comunele din jurul nostru au microbuze școlare… Doar noi nu avem… Ne spune că nu sunt fonduri”, ne-a scris Irina Neacșu, din satul Măgura.

Primarul comunei: Nu avem microbuz școlar, dar copiii au primit legitimații ca să facă gratuit naveta cu transportatorul zonal

Primarul comunei, Laurențiu Ion Bădică, susține că, într-adevăr, comuna nu are un microbuz școlar, chiar dacă au fost făcute numeroase cereri în acest sens.

„Microbuz școlar nu există la Șoimari. Sunt 84 de copii din satele Măgura și Zapodia care fac naveta la școală. Am încercat să închiriem un microbuz, dar costurile sunt mult prea mari, de 1400 de lei/zi. Noi am depus cereri pentru un microbuz școlar, dar nu știu motivul pentru care nu am primit microbuzul.

Am făcut solicitare inclusiv pentru un microbuz electric, însă nu figurăm pe lista localităților care vor primi microbuze școlare, deși în proiectul depus de modernizare drumuri avem prevăzute și realizarea a două stații electrice. Legat de transportul elevilor, am discutat cu transportatorul zonal, iar începând de ieri, 2 octombrie, copiii au primit legitimații să facă naveta cu transportatorul zonal”, ne-a precizat primarul comunei Șoimari, Laurențiu Ion Bădică.

Grea cu naveta, la Șoimari

Contactată telefonic, mama copiilor care ne-a semnalat problema, susține că nu s-a rezolvat nimic legat de transportul micuților

„Sunt copii mici care merg pe jos la școală. Alți părinți, în lipsa microbuzului școlar, își duc copiii la școală cu autoturismele personale, dar la școală nu există parcare și este un haos total. La microbuzele operatorului de transport, părinții trebuie să plătească trei lei dus, trei lei întors”, ne-a povestit Irina Neacșu, care susține că sunt părinți care au mai mulți copii, inclusiv copii mici, și trebuie să facă naveta chiar și de trei ori/zi.

„Sunt părinți care au copii și la școală și la grădiniță. Cheltuielile sunt mult prea mari. E o mămică care merge cu transportatorul local cu cei doi copii dimineața, la 08.00. Se întoarce acasă pe jos, iar apoi se duce, iar, pe jos, să-și ia copilul de la grădiniță, la ora 11.00, iar copilul cel mare iese la 14.00. În mod normal ar fi trebuit să existe microbuz școlar”, ne-a mărturisit mămica.