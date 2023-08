În centrul orașului Plopeni locuitorii reclamă faptul că rămân zilnic fără curent electric

În centrul orașului Plopeni, în anul 2023, locuitorii multor străzi situate în zona centrală a orașului reclamă faptul că, de aproximativ 3 ani, au zilnic întreruperi de curent electric.

- Publicitate -

Este vorba despre străzile Victoriei, Biruinței și Leului (din sesizările primite, dar mai pot fi și altele…), blocurile D-uri, C-uri, AC-uri, unde zilnic, uneori chiar și de 2-3 ori pe zi, oamenii rămân fără curent.

„Aseară am fost schimbul 3. Am plecat la serviciu și nu am avut curent să-mi calc bluza, de exemplu…”, povestește o locuitoare dintr-o zonă afectată.

Din ceea ce reclamă locuitorii din Plopeni, nu tot orașul este afectat, ci sunt anumite zone, spre centrul orașului, unde, de aproximativ 3 ani de zile, penele de curent au devenit insuportabile. „Se strică aparatura electrocasnică. Cine ne despăgubește? Se strică mâncarea în frigider. Ce facem?”, spun oamenii ajunși la disperare.

„Bună seara! Numele meu este Alexandra S. și locuiesc în orașul Plopeni din Prahova de aproximativ 6 ani de zile!

Vreau sa îmi exprim și eu aici către voi opinia, din disperarea pe care de cel puțin jumătate din perioada locuită aici, însemnând 3 ani, am acumulat-o din cauza numeroaselor întreruperi de curent zilnic.

Și nu vorbesc aici de întreruperi clasice, în care, din diverse motive (furtuni, vijelii, etc) se pot produce, ci de întreruperi care au loc zilnic, și de câte 2,3 ori pe zi, cu soarele sus, cu vreme bună, cu absolut toate condițiile de funcționare în parametri normali a energiei electrice. Fără ca nimeni, autorități locale, etc să intervină în acest aspect de atâția ani cu absolut nimic.

- Publicitate -

Citește și: În Plopeni au fost instalate căsuțe cu cărți

Sesizări la departamentul call center am făcut inclusiv noi în această seară, doamna de acolo spunându-ne clar că, dacă nu se implică autoritățile locale în ceea ce tine de investiții, nu prea pot face nimic ei… însemnând ca noi, unii dintre cetățenii acestui oraș, să suportăm în continuare teroarea de a nu avea curent în timp ce lucrăm de acasă, de a ne strica aparatura din casă, de a nu putea face o baie în condiții normale, cu alte cuvinte de a nu putea beneficia de ceva absolut normal pentru secolul în care trăim.

Vă rog să aduceți public la cunoștință dacă se poate acest aspect care devine iritant pentru noi, și vă rog dacă se poate, o opinie publică a celor care trebuie să ia măsuri în această privință! Mulțumesc!”, a fost un mesaj primit pe adresa redacției.

Potrivit declarațiilor locuitorilor afectați, problema ar fi lipsa investițiilor prin care ar trebui să se modernizeze rețeaua electrică învechită a orașului.

- Publicitate -

„Cei din cartierul Dianei, care este la periferia orașului, nu au probleme, de exemplu…”, mai menționează oamenii.

Solicităm și noi, pe această cale un punct de vedere al autorităților cu privire la situația întreruperilor de curent electric din orașul Plopeni.