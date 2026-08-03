Probleme noi cu legitimarea fotbalistului din patria lui Maradona și Messi. De ce nu poate Petrolul să conteze pe serviciile lui

În amplul proces de schimbare al lotului echipei, dictat de intrarea clubului în insolvență, Petrolul a adus în această vară 14 fotbaliști noi, între care și cinci extra-comunitari. Procesul de legitimare al acestora a fost mai complicat decât în cazul jucătorilor cu cetățenie sau măcar drept de muncă în Uniunea Europeană.

Din această cauză, în prima etapă nu a putut juca niciunul, în etapa a II-a au debutat Alejandro Bran (Costa Rica) și Jalal Huseynov (Azerbaidjan), iar sâmbătă, la Craiova, au evoluat Breston Malula (Congo) și Dele Israel (Nigeria). În schimb, argentinianul Luciano Gaston Vega Albornoz a rămas tot în afara lotului, deși a semnat cu Petrolul pe 19 iunie.

Lucho Vega, gol și pasă de gol la tineret

La mai bine de șase săptămâni de când a semnat cu contractul, el a jucat pentru echipa de tineret, alături de Boțogan, Dumitrache, Atay și Georgescu, într-un amical cu Pucioasa, scor 2-2, în care a dat un gol și o pasă de gol.

Ploieștenii au probleme cu legitimarea mijlocașului central și, în ciuda eforturilor făcute de conducerea clubului, actele nu au fost rezolvate. Procedurile pentru obținerea vizelor de muncă a jucătorilor extra-comunitari au devenit tot mai dificile, iar după două încercări și acceptarea dosarului, cu toate avizele în regulă, s-a constatat că pașaportul argentinianului nu acoperă intervalul stabilit de lege.

Vega (27 ani) trebuie să obțină alt pașaport, după care Petrolul va trebui să reia procedura, fiind șanse destul de mici ca el să poată juca vineri, cu Oțelul, de la ora 18.30, în etapa a patra a SuperLigii.

Argentinianul este format la celebra Academie River Plate

Lucho Vega (27 ani) este născut la Cordoba, în apropierea graniței cu Chile, de unde au plecat în fotbal Kempes, Ardiles, Aimar, Alvarez, Romero sau Dybala, dar a jucat cinci ani la Academia lui River Plate, una dintre cele mai prestigioase din lume.

La 22 de ani a ajuns în Europa, semnând cu Estoril, unde a câștigat campionatul U23 al Portugaliei. La scurt timp a făcut pasul în Spania, fiind împrumutat la Alcorcon. După o jumătate de sezon petrecută în La Liga 2 (17 prezențe), s-a întors la Estoril, pentru care a adunat 12 partide în primul eșalon portughez.

Ulterior, a jucat pentru Maritimo Funchal, SC Covilha și, din 2023, pentru UD Leiria, având 77 de prezențe și 8 goluri marcate în divizia secundă lusitană. Lucho Vega a venit la Petrolul ca jucător liber de contract.