Explozie spectaculoasă în Dunăre pentru salvarea Centralei de la Cernavodă. Armata a detonat stânca Pârjoaia

O amplă operațiune desfășurată luni dimineață pe Dunăre a avut drept scop protejarea funcționării Centralei Nucleare de la Cernavodă, în contextul scăderii dramatice a debitului fluviului. Militarii au detonat stânca Pârjoaia folosind 100 de kilograme de explozibil, pentru a permite redirecționarea unei cantități mai mari de apă către Dunărea Veche, sursa de alimentare a sistemului de răcire al centralei.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale, detonarea a fost realizată cu succes, iar stânca a fost distrusă. În perioada următoare vor continua lucrările de dragare, iar două barje și o macara de mare tonaj vor interveni pentru îndepărtarea blocurilor de rocă. Materialul rezultat va fi folosit pentru amenajarea unui baraj pe brațul Bala, astfel încât o parte mai mare din debitul Dunării să fie direcționată spre Dunărea Veche.

Dunărea se apropie de minimul istoric

Intervenția autorităților vine într-un moment critic. Hidrologii estimează că debitul Dunării la intrarea în țară va scădea în următoarele zile până la aproximativ 1.400 de metri cubi pe secundă, un nivel apropiat de minimul istoric înregistrat în 1985. Prin comparație, media multianuală pentru luna august este de aproximativ 3.900 de metri cubi pe secundă.

Reprezentanții Administrației Naționale „Apele Române” avertizează că nivelul apei în zona Cernavodă scade cu aproximativ 2-3 centimetri pe zi, ceea ce pune o presiune tot mai mare asupra sistemului de răcire al centralei nucleare.

Directorul general adjunct al instituției, Sorin Rîndașu, a declarat că, în lipsa unor măsuri de urgență, centrala ar mai putea funcționa la limită doar câteva zile.

Prima încercare nu a fost suficientă

Operațiunea de luni a venit după ce, duminică, militarii au încercat să distrugă stânca folosind 30 de kilograme de explozibil, însă au reușit doar desprinderea unei părți din aceasta. Pentru intervenția finală a fost utilizată o cantitate mult mai mare de explozibil, respectiv 100 de kilograme.

La acțiune au participat peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice, misiunea fiind coordonată de Ministerul Apărării Naționale.

Guvernul a declarat stare de alertă în sectorul energetic

Scăderea accentuată a debitului Dunării și diminuarea producției de energie din cauza secetei au determinat Guvernul să instituie stare de alertă la nivel național pe întreaga lună august.

Executivul a alocat, totodată, șapte milioane de lei pentru lucrări hidrotehnice în zona aducțiunii de la Cernavodă, fonduri destinate menținerii alimentării cu apă a centralei.

În paralel, autoritățile au solicitat instituțiilor publice și marilor consumatori să reducă voluntar consumul de energie în orele de vârf, iar Transelectrica a pregătit măsuri pentru menținerea în siguranță a Sistemului Energetic Național.

Reactorul 1 este deja oprit

Situația de la Centrala Nucleară de la Cernavodă rămâne una delicată. Reactorul 1 este oprit de mai multe zile, din cauza debitului insuficient al Dunării. Dacă nivelul apei va continua să scadă și nu va mai exista suficientă apă pentru răcirea instalațiilor, există riscul opririi și Reactorului 2.

Centrala Nucleară de la Cernavodă asigură aproximativ un sfert din producția de energie electrică a României, motiv pentru care autoritățile consideră actuala intervenție una de importanță strategică pentru securitatea energetică a țării.