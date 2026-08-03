AXINIA (AUR/ECR): Frontex trebuie implicat în rezolvarea situației migrației din Ceuta

“Urmărim cu mare atenție criza migrației din Ceuta, Spania, și suntem în legătură strânsă cu conducerea grupului nostru și cu delegația spaniolă pentru a construi un răspuns coerent la această situație, declara eurodeputatul AUR Adrian-George AXINIA, membru al Biroului de conducere al Grupului ECR din Parlamentul European.

Acesta precizează că Grupul ECR a solicitat o dezbatere a situației din Ceuta la care să participe autoritățile spaniole, reprezentanți ai Comisiei Europene și ai Frontex. “Trebuie discutate toate opțiunile posibile, inclusiv utilizarea integrală a mandatului Frontex și a prevederilor din acquis-ul Schengen”, declară AXINIA.

Imaginile din Ceuta, în care aproximativ 50.000 de persoane au pătruns în exclava spaniolă, arată consecințele unei politici de deschidere excesivă. „Deschiderile politice ale socialiștilor din Spania au creat așteptări care pot degenera într-o problemă de dimensiune continentală. Spațiul Schengen este comun și nimeni nu poate decide unilateral cine are acces și circulă în Europa”, afirmă șeful delegației AUR din Parlamentul European.

„Da, acele persoane au vieți grele și caută un viitor mai bun. Europa trebuie să rămână umană, dar nu poate sacrifica securitatea și bunăstarea propriilor cetățeni. Istoria ne arată că bunele intenții, lipsite de responsabilitate, pot duce la consecințe grave.

Axinia critică modul de gestionare al problemei de către Guvernul condus de Pedro Sánchez: „Premierul Sanchez a dovedit slăbiciune și lipsă de viziune; deciziile pe termen scurt au afectat autoritatea statului spaniol și au avut repercusiuni în întreaga zonă Schengen. Cred că Italia a cerut, pe bună dreptate excluderea temporară a Spaniei din Spațiul Schengen”, mai arată eurodeptutatul AUR/ECR.

„România, Europa și Spania trebuie să înțeleagă că generozitatea fără responsabilitate se transformă în complicitate la propria autodistrugere. Trebuie găsite soluții europene comune, care să combine solidaritatea cu controlul eficient al frontierelor și cu politici de integrare sustenabile”, conchide deputatul Axinia.

Acest articol este realizat cu sprijinul grupului ECR din Parlamentul European.