Mesajul fals despre amenda de viteză care îți poate goli contul. Avertismentul Poliției Române

Poliția Română avertizează asupra unei noi campanii de fraudă online, în care infractorii trimit mesaje false despre presupuse amenzi pentru depășirea vitezei. Victimelor li se cere să plătească rapid și să introducă date personale sau bancare pe site-uri care imită platformele instituțiilor publice.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române, în ultima perioadă a fost înregistrat un număr semnificativ de sesizări privind mesaje frauduloase transmise prin SMS sau prin aplicații de mesagerie.

În mesajele primite, utilizatorii sunt informați că ar avea de achitat o amendă pentru depășirea limitei de viteză. Pentru a-i determina să plătească, atacatorii impun un termen foarte scurt și amenință cu diverse consecințe.

Printre acestea se numără aplicarea unor penalități, executarea silită, blocarea conturilor bancare sau imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice.

În unele mesaje se susține inclusiv că șoferii nu vor mai putea să își reînnoiască asigurarea sau să transfere dreptul de proprietate asupra mașinii.

„Autorii exploatează încrederea publicului în instituțiile statului și creează un sentiment de urgență pentru a determina victima să acționeze, fără a verifica autenticitatea mesajului”, a transmis IGPR.

Poliția nu trimite amenzi prin SMS

Poliția Română precizează că instituțiile statului nu transmit amenzi prin SMS sau prin aplicații de mesagerie și nu trimit linkuri directe pentru efectuarea plăților.

Metoda este cunoscută sub denumirea de „Government Impersonation Scam”. Infractorii se prezintă drept reprezentanți ai unor instituții publice pentru a obține bani sau pentru a fura date personale și bancare.

Linkurile incluse în astfel de mesaje îi conduc pe utilizatori către site-uri false, care pot semăna cu platformele oficiale.

Cum recunoști o tentativă de fraudă

Poliția recomandă ca mesajele care solicită plata urgentă a unor amenzi să fie tratate cu maximă atenție.

Un indiciu important îl reprezintă adresa site-ului. Domeniile care imită platformele oficiale și folosesc extensii precum „.cc”, „.top” sau „.vip” pot indica o tentativă de fraudă.

Eventualele obligații de plată trebuie verificate exclusiv prin platformele oficiale. Adresa site-ului Ghișeul.ro trebuie introdusă manual în browser, fără accesarea linkurilor primite prin SMS.

Utilizatorii nu trebuie să introducă parole, date personale sau informații despre cardurile bancare pe paginile deschise din astfel de mesaje.

Ce trebuie să faci dacă ai introdus datele cardului

Persoanele care au introdus deja date bancare pe un site suspect trebuie să contacteze imediat banca emitentă.

Cardul trebuie blocat, iar tranzacțiile trebuie monitorizate pentru a identifica eventuale plăți neautorizate.

Tentativele de fraudă trebuie raportate autorităților, iar mesajele pot fi distribuite rudelor și apropiaților pentru ca și alte persoane să fie avertizate.