Val de caniculă în România. Cum va fi vremea la Ploiești în această săptămână

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni noi avertizări de caniculă și temperaturi extreme, în contextul unui val de căldură care se extinde în cea mai mare parte a țării.

Pentru mai multe județe din vest este cod roșu, iar marți temperaturile vor ajunge până la 41 de grade. Meteorologii avertizează că vor urma și nopți tropicale, iar de miercuri spre joi acestea vor cuprinde aproape toată țara.

Cum va fi vremea în țară

Informarea meteorologică este valabilă de luni, 3 august, ora 10:00, până vineri, 7 august, ora 10:00 și vizează un val de căldură, caniculă, temperaturi extreme, disconfort termic și nopți tropicale. Potrivit ANM, luni și marți, 3 și 4 august, valul de căldură va persista și se va extinde în cea mai mare parte a țării.

Va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi accentuat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 28 și 33 de grade pe litoral și vor ajunge în jurul valorii de 40 de grade în Câmpia de Vest. Nopțile vor fi tropicale, cu temperaturi minime între 20 și 26 de grade, pe litoral, în regiunile vestice și pe arii restrânse în restul țării. Din noaptea de miercuri spre joi, 5/6 august, nopțile tropicale se vor extinde în cea mai mare parte a țării.

Cod roșu luni în Satu Mare, Bihor și Arad

Pentru intervalul 3 august, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00, ANM a emis un cod roșu pentru județele Satu Mare, Bihor și Arad. În aceste județe, valul intens de căldură va persista, iar meteorologii estimează temperaturi extreme, comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Maximele vor ajunge la 37–38 de grade în județul Satu Mare și la 39–40 de grade în județele Bihor și Arad.

Cod portocaliu în nouă județe

Tot de luni, ora 10:00, până marți, ora 10:00, este în vigoare un cod portocaliu în județele Caraș-Severin, Timiș, Hunedoara, Alba, Mureș, Cluj, Sălaj, Bistrița-Năsăud și Maramureș. Valul de căldură va fi persistent și intens, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade.

Cod galben de caniculă în Prahova

Pentru același interval, 3 august, ora 10:00 – 4 august, ora 10:00, este valabil un cod galben în Oltenia, Moldova, vestul și sud-vestul Munteniei și sudul Transilvaniei. Valul de căldură va fi persistent, cu temperaturi deosebit de ridicate și, local, caniculă. Maximele vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sudul Banatului.

Cum va fi vremea la Ploiești în această săptămână

Deși în mai multe județe din țară sunt în vigoare coduri portocalii și chiar roșii de caniculă, la Ploiești săptămâna începe cu temperaturi ridicate, dar fără valori extreme.

Potrivit prognozei, maximele vor oscila între 30 și 36 de grade Celsius, cele mai călduroase zile urmând să fie marți și miercuri, când mercurul din termometre va urca până la 35-36°C.

Nopțile vor rămâne relativ suportabile, cu minime cuprinse între 19 și 22°C, iar șansele de precipitații sunt reduse pe aproape întreaga durată a săptămânii.

Astfel, ploieștenii vor avea parte de vreme predominant însorită și călduroasă, însă, cel puțin deocamdată, municipiul pare să evite cele mai severe episoade de caniculă care afectează alte regiuni ale țării.