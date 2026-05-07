Se împlinesc 40 de ani de când Steaua a scris istorie la  Sevilla. Președinția, Palatul Parlamentului și BNR celebrează momentul

Joi, 7 mai, se împlinesc 40 de ani de când Steaua București a făcut un meci de senzație la Sevilla. Pe 7 mai 1986, roș-albaștrii câștigau Cupa Campionilor, în meciul final împotriva celor de la FC Barcelona. Steaua București devenea astfel prima echipă din estul Europei care a obținut Cupa Campionilor Europeni.

Helmuth Duckadam a ajuns în Cartea Recordurilor după ce a apărat atunci patru lovituri de pedeapsă consecutive.

Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară

Fațada principală a Palatului Parlamentului va fi iluminată joi seară, 7 mai, în culorile roșu și albastru. Se va întâmpla între orele 20:00 și 23:00.

Biroul permanent al Camerei Deputaților a aprobat astăzi solicitarea în acest sens, a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”.

Se dă petrecere diseară pe Stadionul Steaua

Clubul Steaua a pregătit o seară de excepție. Începând cu ora 19.00, fanii își pot întâlni eroii de la Sevilla, într-un eveniment organizat pe stadionul din Bulevardul Ghencea.Tot acolo va avea loc și un spectacol grandios de lumini.

Nicușor Dan i-a decorat pe jucătorii echipei Steaua

Recent, președintele Nicușor Dan a semnat un decret de decorare a jucătorilor români de la meciul din 7 mai 1986. Potrivit Administrației Prezidențiale, „prin acest gest, au fost omagiați componenții echipei de fotbal a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua”. Prin obținerea uneia dintre cele mai mari performanțe din istoria sportului național, precum şi prin întreaga lor activitate în domeniu, aceștia au adus servicii deosebite României”, se arată într-un comunicat de presă.

„Președintele Nicușor Dan a conferit Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Comandor domnului Iordănescu Toma Anghel; Ordinul Național „Pentru Merit” în grad de Cavaler domnului Balint Gavril Pele-Gavril, domnului Belodedici Petru Miodrag, domnului Bölöni Ştefan Ladislau, domnului Bumbescu Mihai Adrian-Doru, domnului Iordache Constantin Vasile, domnului Iovan Pavel Ștefan, domnului Lăcătuș Mihai Marius, domnului Majearu Mihai Mihail, domnului Marinescu Mircea Ștefan-Florentin, domnului Petcu Chirea Ștefan, domnului Pistol Constantin Constantin, domnului Pițurcă Petre Victor, domnului Radu Dumitru Marin, domnului Stîngaciu Costică Dumitru, domnului Stoica Gheorghe Tudorel și domnului Weiszenbacher Ernestin Anton”, mai transmite Administrația Prezidențială.

BNR lansează monede aniversare

Banca Națională a României (BNR) lansează, începând cu 7 mai, în circuitul numismatic, monede aniversare pentru Steaua București, la 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europeni.

Este vorba despre o monedă din argint, cu valoarea nominală de 10 lei și o monedă din tombac cuprat, cu valoarea nominală de 1 leu.

Potrivit unui comunicat al băncii centrale, aversul monedei din argint prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția ‘ROMANIA’ în arc de cerc, stema României, valoarea nominală ’10 LEI’ și anul de emisiune ‘2026’.

Aversul monedei din tombac cuprat prezintă o interpretare grafică a Cupei Campionilor Europeni, inscripția ‘ROMANIA’ în arc de cerc, stema României, valoarea nominală ‘1 LEU’ și anul de emisiune ‘2026’.

Reversul comun al monedelor din argint și tombac cuprat redă sigla Steaua București, o minge de fotbal în fundal și inscripțiile ‘CASTIGAREA CUPEI CAMPIONILOR EUROPENI’ și ‘1986’.

Cele două monede au fost emise în tiraj de 4000 de bucăți. Moneda din argint se vinde cu 1.000 de lei, inclusiv TVA. Iar moneda din tombac cuprat valorează 260 de lei, inclusiv TVA. Acestea au putere circulatorie pe teritoriul României.