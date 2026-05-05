Meci de gală la Ploiești: Supercupa Municipiului se joacă pe 12 mai

Ploieștiul va fi gazda unui eveniment sportiv de anvergură. Pe 12 mai, la Sala Sporturilor Olimpia va avea loc prima ediție a Supercupei Municipiului Ploiești. Competiția este organizată de Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești în parteneriat cu Primăria Municipiului Ploiești, Clubul Sportiv Municipal Ploiești și Asociația „Glimpse of Meaning”.

Cine va juca pe 12 mai

Supercupa Municipiului Ploiești aduce față în față două echipe reprezentative ale comunității locale. Se vor înfrunta echipa de fotbal a Universității Petrol-Gaze din Ploiești și echipa Liceului Tehnologic „Anghel Saligny” Ploiești, câștigătoarea Cupei Liceelor. Meciul va fi arbitrat de Andrei Moroiță și Valentin Dumitru, arbitri de Liga I.

Partida se anunță a fi un adevărat regal fotbalistic, o confruntare între energia mediului universitar și ambiția tinerei generații.

Organizatorii își propun prin acest eveniment: promovarea sportului ca stil de viață, susținerea performanței și stimularea participării tinerilor la activități competiționale.

Prima ediție a Supercupei Municipiului Ploiești nu este doar o simplă competiție sportivă, ci un manifest pentru implicare, fair-play, apartenență locală și susținerea valorilor autentice.

Fie că sunt studenți, elevi, profesori, părinți sau iubitori de sport, ploieștenii sunt așteptați în număr cât mai mare la acest spectacol fotbalistic.

Programul evenimentului

Programul Supercupei Municipiului Ploiești, din data de 12 mai, este următorul:

17:00 – Deschiderea oficială

Prezentarea evenimentului

Moment artistic

Asociația Sportivă Kangoo Dance Club Maria

Prezentarea echipelor participante:

Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”

Universitatea Petrol și Gaze Ploiești

Prima repriză

Pauza meciului

Asociația Sportivă Kangoo Dance Club Maria

Concursuri cu surprize pentru spectatori

A doua repriză

19:00 – Finalul meciului

Festivitatea de premiere

• Închiderea evenimentului