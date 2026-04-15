Petrolul dă cei mai duri fotbaliști din SuperLiga României. Cine sunt campionii de la acest capitol

Petrolul nu este pe o poziție liniștită în SuperLiga României, fiind angrenată în lupta pentru evitarea retrogradării, dar este fruntașă la un capitol care nu este tocmai onorant pentru un fotbaliști.

- Publicitate -

Doi dintre jucătorii antrenați de Mehmet Topal sunt primii în clasamentul durilor primei ligi din România. Ei au cele mai multe faulturi, după cele 34 de meciuri disputate până acum.

Dacă în privința lui Paul Papp nu este o situație tocmai neobișnuită, fundașul de 36 de ani fiind recunoscut pentru intervențiile sale la limita regulamentului, sancționate uneori excesiv de arbitri, surpriza vine din partea atacantului Adrian Chică Roșă.

- Publicitate -

Papp și Chică Roșă sunt campionii faulturilor

Vârful de atac al Petrolului este fotbalistul cu cele mai multe meciuri jucate în actualul sezon, bifând 33 de apariții din 34, și a faultat de 58 de ori, la fel ca Papp, care însă este fundaș. Nu la fel de fruntaș este Chică Roșă și la numărul de goluri înscrise, el punctând de doar trei ori. Cu o medie de un gol la 11 meciuri, petrolistul este unul dintre cei mai slabi atacanți din campionat.

În topul durilor Superligii, după cei doi fotbaliști de la Petrolul vin doi jucători de la Oțelul, Patrick Fernandez și Milan Zhelev, care au faultat de câte 54 de ori. Un alt fotbalist petrolist, căpitanul Gicu Grozav, este pe locul 8 în topul faulturilor, cu 47 de intervenții neregulamentare.

Deși sunt primii în clasamentul faulturilor, Papp și Chică Roșă nu au fost sancționați cu multe cartonașe galbene. Papp a încasat șapte avertismente, iar Chică Roșă doar patru. De menționat că avertismentele primite în sezonul regular s-au șters la finalul acestuia, astfel că ele nu se contabilizează în play-out.

- Publicitate -

Petrolul joacă duminică de la ora 18.15 cu Hermannstadt

După victoria de la Slobozia, scor 2-1, Petrolul joacă duminică, de la ora 18.15, pe teren propriu, cu Hermannstadt. Un eventual succes ar echivala cu evitatarea, în proporție de 90-95 % a retrogradării directe.

Viitoarea adversară a petroliștilor este frământată de probleme financiare, existând chiar posibilitatea să nu obțină licența pentru sezonul viitor. În plus, luni, jucătorii nu s-au antrenat, nemulțumiți că nu și-au primit drepturile salariale.