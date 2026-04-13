Talismanul Gicu Grozav! Ce s-a întâmplat la Petrolul, în ultimii doi ani, atunci când a marcat căpitanul

Petrolul a mai luat o gură de oxigen în etapa a patra din play-out, învingând cu 2-1 la Slobozia. Grație rezultatului contra uneia dintre contracandidatele la retrogradare, echipa a urcat, chiar dacă temporar, din zona roșie a clasamentului.

Victoria s-a obținut greu, după o revenire de la 0-1, după ce gazdele au jucat în zece oameni din minutul 17. Ploieștenii au marcat, după pauză, prin Rareș Pop (65) și Gicu Grozav (85) și au tremurat serios pe final, când arbitrul a acordat un penalty în prelungiri pentru Slobozia, anulat însă după consultarea VAR.

Când Gicu marchează Petrolul nu pierde

Golul victoriei marcat de Gicu Grozav în finalul partidei îl plasează pe căpitanul echipei într-o postură remarcabilă. Practic, în ultimii doi ani, de câte ori Grozav a marcat, Petrolul nu a pierdut. El este protagonistul unei serii de 17 meciuri, în care, cu golurile sale, echipa ori a câștigat, ori a făcut egal. Ultima dată când Grozav a marcat și Petrolul a pierdut a fost în februarie 2024, 2-3 pe teren propriu, cu Universitatea Craiova.

Pentru al patrulea an consecutiv, Grozav, care va împlini 36 de ani în septembrie, este golgheterul Petrolului. În actualul sezon are șase goluri marcate și mai are la dispoziție cinci meciuri pentru a se apropia de performanțele din sezoanele precedente. El a înscris zece goluri în 2022-2023, nouă goluri în 2023-2024 și zece goluri în 2024-2025.

El al doilea golgheter all-time al echipei, după Mircea Dridea

În total, sub tricoul Petrolului, în cele două perioade petrecute aici, Gicu a marcat 45 de goluri în Superliga României și alte opt în celelalte competiții. El este al doilea golgheter all-time al echipei, la nivelul primului eșalon, după Mircea Dridea.

După victoria de la Slobozia, Petrolul joacă duminică, 19 aprilie, de la ora 18.30, pe teren propriu cu Hermannstadt. Urmează apoi meciurile cu FCSB (deplasare), UTA (acasă), FC Botoșani (deplasare) și Oțelul (acasă).

Goluri marcate de Gicu Grozav în ultimii doi ani