Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a înrăutățit. Antrenorul a fost mutat la Terapie Intensivă

Mircea Lucescu a fost transferat noaptea trecută de la secția Cardiologie a Spitalului Universitar de Urgență București (SUUB) la secția de Anestezie și Terapie Intensivă, după ce starea sa de sănătate s-a înrăutățit, potrivit Digi24.ro.

- Publicitate -

Potrivit sursei citate, „sâmbata, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de gardă din secția de cardiologie. Duminică, în cursul nopții, aritmiile au devenit severe și nu au mai răspuns la tratament.

Starea pacientului s-a înrăutățit, necesitând transferul în secția de Anestezie și Terapie Intensivă”. Medicii mai spun că „,în prezent, nu sunt elemente noi de evoluție”. Spitalul Universitar de Urgență București a transmis sâmbătă dimineață „că evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă”.

- Publicitate -

„Având în vedere interesul firesc manifestat în spațiul public, facem precizarea că evoluția pacientului este firească patologiei existente, cu o dinamică pozitivă. Spitalul Universitar de Urgență București va comunica oficial orice element de interes public, dacă va fi necesar, făcând apel la respectare demnității și intimității individuale a fiecărui pacient”, se arată în mesajul transmis de reprezentanții spitalului.

Citește și: UPDATE-Mircea Lucescu a suferit un infarct miocardic acut, vineri dimineață. Starea fostului antrenor al Naționalei