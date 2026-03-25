O sportivă de 13 ani, din Strejnicu, readuce CS Petrolul Ploiești în prim-planul gimnasticii românești

La doar 13 ani, Bianca Bârlă scrie deja primele pagini ale unei cariere care promite performanță. Tânăra gimnastă a CS Petrolul Ploiești, originară din satul Strejnicu, a fost convocată în lotul național al României, după evoluții care nu au trecut neobservate. Este pentru prima dată când, după mai bine de 10 ani de așteptare, Clubul Sportiv Petrolul Ploiești revine în prim-planul gimnasticii românești prin promovarea unei sportive în lotul național.

- Publicitate -

Elevă în clasa a VI-a la Școala Gimnazială „Andrei Mureșanu” din Ploiești, Bianca trăiește deja după reguli pe care mulți adulți le-ar găsi greu de urmat.

De la 6 ani în sala de antrenament

Și-a descoperit pasiunea pentru gimnastică la vârsta de 6 ani, iar de atunci, fiecare zi înseamnă muncă, disciplină și dorința de a face performanță.

- Publicitate -

La CS Petrolul Ploiești a ajuns la 7 ani, după ce părinții s-au mutat din Buzău la Ploiești. A fost preluată imediat de antrenoarele care o pregătesc și astăzi, Corina Ungureanu și Camelia Rădulescu, două foste mari gimnaste ale României.

Cu ajutorul acestora și datorită talentului ei înnăscut, Bianca visează să depășească toate barierele în gimnastică și să cucerească o lume întreagă.

Antrenamente de 5-6 ore pe zi și multă disciplină

„E un copil foarte curajos, energic și muncitor, un model pentru copiii de la secția de gimnastică. Deși a avut un nivel tehnic întârziat, a progresat fantastic. Pentru ea, viața înseamnă școală și antrenamente de 5-6 ore pe zi, de luni până sâmbătă. Gimnastica este o muncă în sine. Trebuie să fii pasionat, să îți placă”, spune antrenoarea Corina Ungureanu.

- Publicitate -

Drumul nu a fost lipsit de obstacole. Accidentările, emoțiile și momentele de nesiguranță fac parte din viața oricărei gimnaste.

„Nu renunță. Chiar dacă nu îi iese din prima, continuă până reușește. Determinarea și seriozitatea sunt cele care o diferențiază”, adaugă fosta mare campioană.

Gimnastă completă: fără aparat preferat

Pentru Bianca nu există un aparat preferat dintre cele patru folosite în gimnastica artistică feminină.

- Publicitate -

Fiecare, fie că vorbim de sol sau bârnă, sărituri sau paralele, vine cu propriile cerințe.

La sol își pune în valoare expresivitatea și energia, la sărituri contează explozia și precizia, paralelele cer forță și coordonare, iar bârna testează echilibrul și concentrarea.

„Bianca știe nu doar să se antreneze bine, ci și să concureze și să strălucească”, subliniază Corina Ungureanu.

- Publicitate -

8 gimnaste de performanță, pregătite la CS Petrolul Ploiești

Antrenoarea pregătește în prezent 8 gimnaste de performanță, cu vârste între 9 și 14 ani. Doar două sunt din Ploiești, restul fac naveta zilnic pentru a ajunge atât la școală, cât și la antrenamente.

„Asta înseamnă să vrei să faci performanță. Muncă multă și sacrificii. Altfel nu se poate”, spune Corina Ungureanu, care recunoaște că este un antrenor riguros, având în vedere că gimnastica este un sport periculos.

Un succes care poate schimba viitorul gimnasticii ploieștene

Convocarea Biancăi în lotul național nu a fost o surpriză pentru antrenori, ci rezultatul firesc al muncii depuse.

- Publicitate -

„A muncit mult, a trecut de testele fizico-tehnice și a avut rezultate bune în competiții. Acestea au fost cele trei criterii luate în calcul pentru convocarea în lot. Este un moment care confirmă munca, răbdarea și continuitatea unei școli care refuză să își piardă identitatea”, explică antrenoarea.

Succesul Biancăi nu este un caz singular. La CS Petrolul Ploiești există planuri ca, în 2026, încă trei gimnaste, Alexandra Ioniță, Antonia Constantin și Daria Mihai, să facă pasul spre lotul național.

Dacă evoluțiile lor vor confirma așteptările, Ploieștiul ar putea deveni din nou un centru important al gimnasticii românești.