Petrolul începe play-out-ul la Constanța

FC Petrolul Ploiești va începe play-out-ul Superligii în deplasare, la Farul Constanța, potrivit programului anunțat după victoria de la Botoșani, care a clarificat în mare parte configurația fazei a doua a campionatului.
„Lupii galbeni” intră în play-out de pe poziția a 6-a, cu 16 puncte, vor disputa primele două meciuri în deplasare și vor încheia stagiunea pe stadionul „Ilie Oană”.
Programul Petrolului în play-out
- Farul Constanța (deplasare)
- Metaloglobus (deplasare)
- FK Csikszereda (acasă)
- Unirea Slobozia (deplasare)
- FC Hermannstadt (acasă)
- FCSB (deplasare)
- locul 8 (acasă)
- locul 9 (deplasare)
- locul 10 (acasă)
Ordinea locurilor 8, 9 și 10 la finalul sezonului regulat urmează să fie stabilită după meciul Oțelul Galați – FC Hermannstadt de astăzi.
Potrivit anunțului, prima etapă din play-out se va juca la finalul săptămânii viitoare.