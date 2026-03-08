- Publicitate -
Petrolul începe play-out-ul la Constanța

Marius Nica
FC Petrolul Ploiești va începe play-out-ul Superligii în deplasare, la Farul Constanța, potrivit programului anunțat după victoria de la Botoșani, care a clarificat în mare parte configurația fazei a doua a campionatului.

„Lupii galbeni” intră în play-out de pe poziția a 6-a, cu 16 puncte, vor disputa primele două meciuri în deplasare și vor încheia stagiunea pe stadionul „Ilie Oană”.

Programul Petrolului în play-out

  • Farul Constanța (deplasare)
  • Metaloglobus (deplasare)
  • FK Csikszereda (acasă)
  • Unirea Slobozia (deplasare)
  • FC Hermannstadt (acasă)
  • FCSB (deplasare)
  • locul 8 (acasă)
  • locul 9 (deplasare)
  • locul 10 (acasă)

Ordinea locurilor 8, 9 și 10 la finalul sezonului regulat urmează să fie stabilită după meciul Oțelul Galați – FC Hermannstadt de astăzi.

Potrivit anunțului, prima etapă din play-out se va juca la finalul săptămânii viitoare.

