Petrolul începe play-out-ul la Constanța

FC Petrolul Ploiești va începe play-out-ul Superligii în deplasare, la Farul Constanța, potrivit programului anunțat după victoria de la Botoșani, care a clarificat în mare parte configurația fazei a doua a campionatului.

„Lupii galbeni” intră în play-out de pe poziția a 6-a, cu 16 puncte, vor disputa primele două meciuri în deplasare și vor încheia stagiunea pe stadionul „Ilie Oană”.

Programul Petrolului în play-out

Farul Constanța (deplasare)

Metaloglobus (deplasare)

FK Csikszereda (acasă)

Unirea Slobozia (deplasare)

FC Hermannstadt (acasă)

FCSB (deplasare)

locul 8 (acasă)

locul 9 (deplasare)

locul 10 (acasă)

Ordinea locurilor 8, 9 și 10 la finalul sezonului regulat urmează să fie stabilită după meciul Oțelul Galați – FC Hermannstadt de astăzi.

Potrivit anunțului, prima etapă din play-out se va juca la finalul săptămânii viitoare.