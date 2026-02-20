Liga 2 a revenit: favoritele la promovare și informații de ultimă oră

După o pauză de aproximativ două luni, Liga 2 a revenit pe 19 februarie, cu duelul dintre FC Voluntari și Steaua București, câștigat de formația gazdă cu scorul de 2-0.

Sezonul continuă cu o favorită clară la promovare, Corvinul Hunedoara, care are un avans de șapte puncte față de Sepsi OSK Sfântu Gheorghe. Conform formatului competițional, mai sunt patru etape de disputat din sezonul regular, după care, din luna martie, se va trece la un sistem cu play-off și play-out.

Primele șase clasate vor continua în play-off, iar în play-out vor juca celelalte 16 echipe, ce vor fi împărțite în două grupe de câte opt. În acest moment, primele 6 clasate sunt următoarele:

Corvinul – 43 de puncte FC Voluntari – 36 puncte Sepsi OSK – 36 puncte FC Bihor – 35 puncte ASA Târgu Mureș – 33 puncte CSM Reșița – 32 puncte

Este important de menționat că, spre deosebire de Superliga, punctele nu se înjumătățesc la intrarea în play-off și play-out.

Cote la pariuri pentru câștigarea Ligii 2

Nu puțini sunt cei care se întreabă cine va câștiga Liga 2? Având în vedere avansul considerabil pe care îl are în fruntea clasamentului, Corvinul este mare favorită la agențiile de pariuri sportive, la mare distanță de urmăritoare.

Corvinul – 1.75

Sepsi – 7.00

FC Bihor – 11.00

ASA Târgu Mureș – 13.00

FC Voluntari – 15.00

Primele două clasate la finalul play-off-ului vor promova direct în Superliga. În schimb, ocupanta locului 3 va disputa meci de baraj cu locul 8 din play-out-ul Superligii, iar ocupanta locului 4 va juca împotriva ocupantei locului 7 din play-out-ul Superligii.

9 echipe nu au drept de promovare

Dintre cele 22 de echipe prezente în Liga 2, nu mai puțin de nouă nu au drept de promovare. Partea bună este că nu afectează lupta pentru promovare, deoarece nu sunt clasate în primele șase. Echipele care nu au drept de promovare sunt Steaua București, CS Afumați, CSM Slatina, CSC Șelimbăr, CSC Dumbrăvița, CS Dinamo, CS Tunari, CSM Olimpia Satu Mare și Gloria Bistrița. În schimb, Corvinul Hunedoara și ASA Târgu Mureș și-au schimbat situația juridică și pot promova în prima ligă.

Transfer important pentru Corvinul

În cursa pentru promovare, Corvinul Hunedoara a făcut un transfer important și l-a adus pe Ronaldo Deaconu. Acesta are o carieră bogată în prima ligă a României și se remarcă prin execuții foarte bune cu piciorul stâng. De fapt, este și un executant foarte bun de cornere și lovituri libere. Corvinul l-a adus și pe Luca Bărbulescu, un tânăr jucător împrumutat de la Dinamo.

De partea cealaltă, Sepsi OSK a adus trei jucători străini în această iarnă, pe Carl Davordzie, Moss Mawa și Joeri de Kamps. Primii doi au fost folosiți în înfrângerea cu Metalul Buzău din Cupa României, în urma căreia covăsnenii au fost eliminați din competiție. Niciunul nu a reușit să se remarce în mod deosebit.

Așadar, așteptarea până la reluarea Ligii 2 a ajuns la final. Echipele din fruntea clasamentului se pregătesc de sistemul play-off, ce se va desfășura în sistem tur-retur, cu un total de 10 etape. În schimb, în play-out se va disputa doar turul, iar fiecare echipă va disputa 7 etape.

Vor retrograda ultimele două clasate din fiecare grupă de play-out, dar și pierzătoarea barajului dintre locurile 6 ale celor două grupe. În total, 5 echipe vor părăsi competiția și vor juca anul următor în Liga 3. Vor promova alte echipe din Liga 3, în urma meciurilor de baraj.