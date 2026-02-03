Petrolul forțează prima victorie din 2026. Duel crucial cu Unirea Slobozia pe „Ilie Oană”

FC Petrolul revine pe stadionul „Ilie Oană” cu obiectiv clar: prima victorie din 2026, în duelul de marți, ora 16:00, cu Unirea Slobozia, meci extrem de important în lupta pentru evitarea zonei periculoase a clasamentului din Superliga.

- Publicitate -

După punctul obținut pe terenul lui Dinamo, „lupii” speră să confirme revenirea de formă într-un joc direct cu o contracandidată la locul 13, poziție vitală pentru echipele aflate în subsolul clasamentului. Cele două formații sunt la egalitate de puncte, iar confruntarea de la Ploiești este văzută ca un duel al orgoliilor, dar și al moralului.

Antrenorul Eugen Neagoe a subliniat importanța partidei și a ținut să respingă ferm informațiile apărute în spațiul public privind presupuse nemulțumiri în vestiar. Tehnicianul a precizat că situația medicală a lotului s-a îmbunătățit, iar Mateiu și Rafinha au revenit la antrenamente, în timp ce Ludewig se află în proces de recuperare.

- Publicitate -

„Avem mare nevoie de puncte. Va fi un meci de luptă, dar important este să ne impunem jocul și să câștigăm”, a declarat Neagoe, care a catalogat drept „neadevărate” zvonurile privind tensiuni între jucătorii cu experiență.

Și fundașul portughez Guilherme Soares a vorbit despre miza partidei, subliniind că prioritatea este obținerea celor trei puncte, chiar dacă un eventual gol personal ar fi binevenit.

Meciul dintre FC Petrolul și Unirea Slobozia va începe la ora 16:00, iar biletele sunt disponibile online și la casele stadionului „Ilie Oană”.