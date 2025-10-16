Maestrul Fide Cristian Șerban a devenit Campion Județean la Șah

În prima jumătate a lunii octombrie s-a desfășurat Campionatul Județean de Șah Prahova, gazda fiind Primăria Muncipiului Ploiești.

- Publicitate -

Festivitatea de deschidere s-a desfășurat într-o atmosferă de sărbătoare, iar prima mutare a fost efectuată de Mihai Polițeanu, Primarul Muncipiului Ploiești. Edilul a apreciat, susținut și încurajat activitatea sahistă locală.

Campionatul Județean la Șah a fost câștigat de Maestrul Fide Cristian Șerban de la CSU Ploiești cu 6,5 puncte din cele 7 runde disputate. Vice -campion a fost desemnat Maestrul Internațional Claudiu Dobre CS Petrolul Ploiești cu 6 puncte, iar podiumul a fost completat de Andrei Bulău CS Petrolul Ploiești cu 5,5 puncte.

- Publicitate -

„De remarcat este faptul că acești sportivi au ocupat locuri fruntașe la Campionatele Naționale pe echipe de Seniori, iar importanța implicării partenerilor Supermarket La Cocoș, Grupul Observatorul Prahovean și Prahova Business în susținerea sportului minții a dat roade.

Pentru Șahul Prahovean urmează două provocări, prima în perioada 21-23 noiembrie concurs de Șah Clasic unde a confirmat prezența Marele Maestru Internațional, Andrei Istrătescu iar pe 7 decembrie concurs de șah rapid unde vor participa Mari Maeștri de elită din România.

Acestea sunt etape din circuitul de Șah „Ploieștiul Mută Inteligent” și au ca scop dezvoltarea șahului în comunitate și amplasarea Municipiului Ploiești pe harta sportului de perfornță românesc” , a declarat Constantin Țurlea Președintele Asociației Județene De Șah Prahova.