Victorii pe bandă rulantă pentru fetele de la Prahova Ploiesti

Weekend excelent pentru fetele de la Prahova Ploiești: 1-23 la Junioare U17 cu Daco Getica și 4-0 în Liga a 2 a Feminin cu Oțelul Galați.

A fost weekendul fetelor de la Prahova Ploiesti în fotbalul feminin. Ambele echipe au reusit să obțină câte trei puncte, atât în Campionatul National Junioare U17, cât si la Liga a 2 a Feminin

Junioarele U17 ne-au obisnuit cu scorurile spectaculoase, iar cele 23 de goluri înscrise in poarta celor de la Daco Getica Bucuresti par a fi deja normalitate.

Golurile Prahovei Ploiesti au fost marcate de Ruxi Nedelescu (10 goluri), Antonia Giura (patru goluri), Maia Voicu (trei goluri), Anca Cernat (două goluri), Teodora Stoica (două goluri), Ioana Panait (două goluri). Ruxi Nedelescu este după cinci etape golghetera tuturor seriilor Campionatului National de Fotbal Junioare U17, având 22 de goluri marcate.

Si echipa de Liga a 2 a Feminin Prahova Ploiesti a reusit să obțină trei puncte, urcând pe locul 7 în clasamentul Seriei 1. 4-0 a fost scorul partidei Prahova Ploiesti- Otelul Galați, partidă care s-a jucat pe stadionul Metalul din Filipestii de Pădure.

Golurile au fost marcate de Cristina Ciulin (3 goluri) si de Maria Năstase, care a fost la primul ei meci pentru Prahova Ploiesti.

Weekendul viitor Junioarele U17 vor juca cu CS Dinamo Bucuresti, iar echipa de Liga a 2 a Feminin va merge în deplasare la Poli Iasi. Meciul Prahova Ploiesti- CS Dinamo Bucuresti se va juca sâmbătă 18 octombrie, de la ora 14.00, la Baza Sportivă Teleajen din Ploiesti.

Participarea fetelor în campionatele de fotbal feminin este posibilă datorită proiectelor pe Legea 350 finanțate de Consiliul Judetean Prahova si Primăria Ploiesti.