Medalii pentru TORA Karate Ploiești la CE de Karate Goju Ryu

Corina Matei
Autor: Corina Matei

Data:

Lasă un comentariu

În perioada 12-14.09.2025, în Sala Constantin Jude din Timișoara, s-a desfășurat pentru prima dată în România, cea de-a 21-a ediție a Campionatului European de Karate Goju Ryu. Competiția a reunit aproximativ 1000 de sportivi din 15 țări europene, care s-au întrecut la toate categoriile: copii, cadeți, juniori, seniori și para-karate (persoane cu nevoi speciale). Evenimentul a fost organizat de Federația Română de Karate.

Din cadrul clubului TORA Karate Ploiești, șase sportivi au fost selecționați la lotul național, pentru a reprezenta România.Aceștia nu au dezamăgit, aducând la Ploiești trei medalii, una de aur și două de bronz.

Astfel, Streaja Eric a obținut medalia de aur la Kumite individual masculin minicadeți – 50kg. O medalie de bronz a fost obținută de State David, la Kumite individual masculin 10-11 ani – 36kg. Și o a doua medalie de bronz a fost cucerită de  Duca Maria, la Kumite echipe feminin minicadete.

Ceilalți trei reprezentanți ai clubului ploieștean, Grigore Nicola, Pascu Matias și Vlad Ariana au fost si ei foarte aproape de a prinde un loc pe podium.

Eveniment

O familie din Bușteni s-a trezit cu ursul la ușă (VIDEO)

Un urs a fost surprins pe camerele de supraveghere exact în fața ușii unei familii din orașul Bușteni. Speriaţi, oamenii au sunat la 112,...
Sportivii de la Tora Karate nu au fost singurii ploieșteni medaliați

În afară de sportivii reprezentanți ai clubului ploieștean, alți trei sportivi din Ploiești au obținut medalii, fiind legitimați la Clubul Sportul Studențesc București. Aceștia au obținut și ei, la rândul lor, trei medalii, tot una de aur și două de bronz.

Ploieșteanul Avram Vladimir a cucerit medalia de aur la Kumite echipe masculin cadeți, Girbea Alexandru a obținut medalie de bronz la Kumite individual masculin masculin -70kg și Vlad Diana a reușit să obțină medalia de bronz la Kumite individual feminin U21 -55kg. Toția ceștia sunt ploieșteni, dar sunt legitimați ai Clubului Sportul Studențesc.

Și de această dată am adus medalii strălucitoare la Ploiești si vreau să mulțumesc pentru susținere:  Federației Romane de Karate (F.R.K), conducerii Titan Academy: Oprea Dan, Oprea Irina, Valentin Mihăilă, prietenilor si sponsorilor care ne sunt aproape, părinților pentru susținerea necondiționată și presei locale”, a declarat, pentru Observatorul Prahovean, Robert Vlad, antrenorul sportivilor.

Pentru Tora Karate Ploiești urmează o perioadă plină din punct de vedere competițional. Astfel, următoarele competiții în care sunt angrenați sportivii clubului sunt Cupa României la Karate Interstiluri, care se va desfășura la Mioveni, pe data de 27 septembrie 2025, și Campionatul Național de Karate Shotokan Tradițional E.S.K.U, care va avea loc la Pitești, pe data de 11.10.2025.

Citește și: Medalii naționale pentru Tora Karate Ploiești

Campionatul EGKF Goju-Ryu, ediția a XXI-a, este un prestigios turneu de karate care a avut loc în perioada 10-14 septembrie 2025, la Timișoara, România. Organizat de Federația Europeană de Karate Goju-Ryu (EGKF) în colaborare cu Federația Mondială de Karate Goju-Ryu (WGKF) și Federația Română de Karate, acest eveniment a reunit sportivi de top din Europa și din afara ei pentru a concura în diverse discipline Goju-Ryu.

Ca punct culminant al calendarului de karate Goju-Ryu, campionatul a oferit spectatorilor tot ceea ce a promis: competiție la nivel înalt, excelență tehnică și o celebrare a valorilor artelor marțiale tradiționale.

Sport

Argint la scrimă pentru junioarea CS Petrolul Ploiești

În weekendul 13-14 septembrie 2025, la Cluj-Napoca, s-a desfășurat competiția internațională Cupa Atlas Invictus, ajunsă deja la cea de-a cincea ediție. Aceasta a dat...
