Liviu Ciobotariu, antrenorul Petrolului

Craiova – Petrolul. Lupii vor să rămână invincibili în deplasare

Duminică, 24 august, Petrolul întâlnește, în deplasare, liderul la zi al campionatului, pe Universitatea Craiova. Meciul se va disputa pe arena Ion Oblemenco de la ora 18:30.

În conferința de presă premergătoare meciului, antrenorul ”lupilor galbeni”, Liviu Ciobotariu, a avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Mirel Rădoi, care are rezultate foarte bune în acest sezon.

Craiova este liderul campionatului, cu 16 puncte și are o evoluție foarte bună în cupele europene.

Ciobotariu speră ca și după meciul cu oltenii, echipa sa să rămână neînvinsă în deplasare.

Petrolul are un start ratat de campionat, adunând numai 6 puncte după tot atâtea meciuri. După meciul cu Craiova, lupii vor juca următoarele două partide tot în deplasare: cu Poli Iași în Cupa României, respectiv cu Farul Constanța în Superliga.

