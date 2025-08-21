- Publicitate -
Petrolul Ploiești dat în judecată de iaBilet. Reacția clubului

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu

Data:

Clubul Petrolul Ploiești a fost dat în judecată de către fostul partener iaBilet, pentru recuperarea unei datorii.

Cu ocazia transferului de zilele trecute a jucătorului Rafael Baldres Hermann „Rafinha”, transfer anunțat și pe pagina de Facebook clubului ploieștean, reprezentanții iaBilet au lansat o serie de acuzații.

În replică, oficialii Petrolul Ploiești au emis astăzi un comunicat de presă în care explică întreaga situație.

„Pentru că un fost partener comercial a ales, prin intermediul unor comentarii postate pe o rețea socială, să lanseze o serie de acuzații menite sa lezeze imaginea clubului nostru, ne vedem obligați să facem următoarele precizări.

Așa cum se știe, ACS Petrolul 52 se află în procedură de concordat preventiv, iar principalele măsuri prevăzute în plan vizează optimizarea veniturilor și scăderea costurilor. În acest sens, rezilierea unilaterală a contractului cu compania IaBilet a fost cauzată de o serie de deficiențe sesizate în timp, cum ar fi:

  • nepromovarea evenimentelor noastre;
  • impunerea, fără acordul clubului, a unei taxe suplimentare pentru biletele achiziționate online, taxă încasată doar de IaBilet;
  • deschiderea caselor de bilete cu întârziere, în situații repetate, fapt ce a stârnit nemulțumirea suporterilor noștri;
  • cardurile fizice pentru abonamentele procurate de către suporterii noștri de la casa de bilete nu au fost livrate în momentul achiziționării, ci cu întârziere;
  • lipsa unei strategii de promovare a biletelor și abonamentelor.

Toate acestea au dus la o scădere drastică a vânzărilor de bilete și abonamente, lucru care, evident, s-a reflectat în veniturile clubului, îngreunând îndeplinirea planului asumat prin procedura de concordat preventiv.

În plus, facem mențiunea că, în ceea ce privește datoria reclamată, clubul nostru a propus achitarea unei tranșe de 75% până pe data de 21.08, iar diferența până la 30.12.2025. Variantă refuzată de către IaBilet!

În această situație, în condițiile în care există deja un proces pe rol deschis pe această speță, vom lăsa justiția să se pronunțe”

