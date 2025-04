Petrolul-Sepsi, pe stadionul Ilie Oană. Un meci cu miză uriașă

FC Petrolul și Sepsi OSK Sf Gheorghe se vor afla, din nou, față în față, la mai puțin de o lună de zile distanță de la ultima confruntare directă, desfășurată tot pe „Ilie Oană” și câștigată, la acel moment, de către echipa noastră, cu scorul de 1-0. Partida de vineri, 4 aprilie, va începe la ora 20.30.

Avancronica partidei

De la acel meci, disputat pe 8 martie, multe s-au schimbat în ambele tabere. Tehnicienii de atunci, Adrian Mutu și Valentin Suciu, și-au pierdut posturile la scurt timp, iar dacă Petrolul, cu Mehmet Topal revenit pe banca tehnică, a punctat, totuși, în clasament cu egalul de la Clinceni, în schimb Sepsi și-a continuat seria înfrângerilor și sub comanda lui Dorinel Munteanu, ajungând la trei eșecuri consecutive.

Astfel, ambele formații au același număr de puncte în momentul de față, 21, zestre care trebuie, însă, neapărat îmbunătățită, pentru a păstra o distanță de control față de zona cu adevărat fierbinte a clasamentului.

„Cu cât ne apropiem de finalul sezonului, toate meciurile devin extrem de importante și de dificile. Și noi, și Sepsi avem nevoie de victorie, dar jucăm acasă și trebuie să profităm de acest lucru. Deja, lucrurile sunt serioase și trebuie să câștigăm cele trei puncte! Cu siguranță, va trebui să jucăm mai bine decât am făcut-o în etapa trecută și cred că am învățat din greșelile pe care le-am făcut acolo. Am avut o săptămână bună, ne-am antrenat bine, așa că așteptăm cu încredere meciul de mâine”, a spus Mehmet Topal în conferința de presă în care a prefațat duelul cu Sepsi. „O să jucăm împotriva unei echipe, puternice, agresive, condusă de un antrenor ambițios. Știm la ce să ne așteptăm, avem în plan și unele schimbări tactice, dar cert este că trebuie să facem tot ce putem ca să ieșim din situația asta”, a mai adăugat Topal.

„E adevărat că nu venim după rezultate foarte bune, iar mâine vom avea parte de un nou meci dificil. Însă, este foarte simplu să vorbim despre obiectivul nostru legat de această partidă: trebuie să jucăm mai bine decât am făcut-o în ultimele două partide și să câștigăm!”, a comentat și mijlocașul finlandez Tommi Jyry.

Ploieștenii nu vor putea conta pe serviciile lui Tidiane Keita, suspendat după eliminarea din etapa precedentă, în rest lotul fiind cel cunoscut, fără indisponibilități apărute pe parcursul acestei săptămâni.

Partida va începe la ora 20.30, biletele putând fi procurate atât on-line, de pe www.iabilet.ro, cât și de la casa stadionului, ce va fi deschisă începând cu ora 10.00.

Întâlnirea va fi arbitrată de către o brigadă alcătuită din Horia Gabriel Mladinovici (București) – Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava) și Ovidiu Artene (Vaslui). Rezervă: Ionuț Coza (Cernica). Arbitru VAR: Iulian Dima (București). Arbitru AVAR: Vlad Baban (Iași). Observatori: Ioan Mărginean (Alba Iulia) și Eduard Dumitrescu (Pitești).