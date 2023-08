FRF a sancționat Petrolul Ploiești în urma meciului cu Dinamo

Comisia de disciplină a FRF a decis sancționarea echipei FC Petrolul Ploiești în urma meciului cu Dinamo. În ședința de miercuri a Federației Române de Fotbal au fost luate decizii similare Dinamo, CFR Cluj și U Cluj.

‘U’ Cluj şi CFR Cluj au fost sancţionate în urma incidentelor petrecute la meciul direct, câştigat de CFR cu 4-3, în etapa a şasea a Superligii.

AS FC Universitatea Cluj vs. FC CFR 1907 Cluj – Incidente – În temeiul art. 82.1 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 82.2 și 3.a și c, raportat la art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei.

SC Dinamo 1948 vs. ACS Petrolul 52 – Incidente – În temeiul art. 82.1 și art. 83.2.d din RD, se sancționează clubul Dinamo 1948 cu penalitate sportivă de 10.000 lei. În temeiul art. 82.2 și art. 83.2.d, cu aplicarea art. 12, 14 bis și 15 din RD, se sancționează clubul ACS Petrolul 52 cu penalitate sportivă de 5.000 lei.

FC CFR 1907 Cluj vs. AFC Botoșani – Eliminare Olinga Essono (AFC Botoșani) – În temeiul art. 63.1.b, raportat la art. 63.2.4.a din RD, se sancționează fotbalistul cu suspendare pentru un trei jocuri și penalitate sportivă de 3.000 lei.

AFC UTA Arad vs. FC FCSB – Eliminare Pantea Grigoras, Coman Florinel Teodor (FC FCSB) – În temeiul art. 63.1.g, raportat la art. 63.2.1 din RD, se sancționează fotbaliștii cu suspendare pentru câte un joc și câte o penalitate sportivă de 740 lei.