Antreprenor prahovean: „Ați plecat, ați ridicat alte state”

Cătălin G. este un antreprenor câmpinean, în vârstă de 31 de ani, care face eforturi să deschidă, în orașul natal, mica afacere la care visează de ani de zile. Muncește de la 14 ani, a început de la „dat cu mătura”, iar azi vrea să pună pe picioare un service auto, dincolo de magazinul de piese auto pe care îl deține. Nu a reușit să inaugureze încă service-ul, fiindcă, surpriză sau nu, îi este foarte greu să găsească mână de lucru calificată.

În videoclipul postat de el pe platforma Tik Tok, (care a atras aproape 4000 de aprecieri), Cătălin nu critică decizia românilor de a pleca la muncă în străinătate, însă, critică faptul că exact acești români sunt cei care se plâng că în țară lucrurile nu merg așa cum ar trebui și că e nevoie de schimbare. Schimbare care, însă, spune câmpineanul, se face cu oameni.

Cătălin spune că e dezamăgit de lipsa de implicare a celor care au ales să plece să munceasă „afară” și acum critică România de la distanță.

„Mesajul meu se îndreaptă împotriva celor care se plâng și critică țara, ei fiind cei care au părăsit-o”

„Nu am nimic cu oamenii care au plecat să muncească în alte țări pentru o viață mai bună. Mi-aș dori, evident, să se întoarcă și să pună osul la treabă aici, pentru a dezvolta această țară. Ok, înțeleg, nu fac asta, dar atunci să nu se plângă și să critice felul în care funcționează lucrurile în România, ei fiind plecați în Spania, Italia, Germania șamd.

Avem nevoie de doctori, dar, mulți, sunt „afară”. Avem nevoie de șosele, dar constructorii noștri, ce să vezi, sunt afară. Avem nevoie de personal calificat, cum e cazul meu, pentru service-uri auto, însă, surpriză, meseriașii buni au plecat.

Noi suntem nevoiți să angajăm forță de muncă din Nepal sau Sri Lanka. Nicio problemă. Mesajul meu, încă o dată, nu e îndreptat împotriva deciziilor acestor oameni care au plecat din România pentru un trai mai bun. Mesajul meu se îndreaptă împotriva celor care se plâng și critică țara, ei fiind cei care au părăsit-o”, ne-a declarat Cătălin.

Dezamăgirea tânărului vine în contextul în care nu puțini sunt românii care și-ar dori să revină acasă, însă pun condiții atunci când vine vorba de starea sistemului de sănătate, educație, infrastructură sau servicii publice. „Cum și cu cine se poate clădi, atunci?”, se întreabă tânărul antreprenor.

„Când voi ați plecat pe salarii de mii de euro, eu am rămas aici și am dat cu mătura în service-uri, pe 50 de lei pe săptămână. Atât luam, 50 de lei, să aranjez, să curăț. Am dat cu mătura și 15 ani mai târziu, uite că angajez.

Am tras tare, m-am ridicat cum am putut, cu un angajat, cu o afacere mică, cu ce s-a putut. Dar acum, după 15 ani, vă aud pe voi plângându-vă că România n-a evoluat, că uite ce rău e în țară. Dar când voi, ăștia tineri, capabili, cu forță de muncă și inteligenți, ați ales să plecați, v-ați gândit vreo clipă cu ce mai rămânea România să se ridice? Din banii trimiși de sărbători, din două-trei case făcute la țară? Asta vi se pare vouă construcție de țară?

„Ce vreți să se fi întâmplat în țară, dacă voi toți ați plecat și ați ridicat alte state?

În România am rămas doi-trei, care ne-am chinuit să ținem piept problemelor. Vă plângeți acum că nu aveți la ce vă întoarce, dar acum 15 ani ne-am chinuit noi, am mâncat pe datorie, n-am fost în concedii, am tras ca niște sclavi.

Voi v-ați făcut viețile afară, ați câștigat bine, și pe bună dreptate – dar trebuie să ne asumăm ce am cultivat. Noi, ăștia rămași în România, am tras 15, 20, 30 de ani și abia acum unii începem să vedem o lumină. Voi ați plecat la tinerețe și ați avut parte de confort.

Ați făcut bani, dar în loc să vă gândiți ce faceți cu ei, i-ați cheltuit pe vacanțe și distracții. Acum veniți înapoi și spuneți că România n-are spitale, n-are sistem de sănătate. Păi cu cine să le fi făcut? Cine să fi schimbat lucrurile, dacă forța de muncă a plecat? Noi, ăștia puțini care am rămas?

„Degeaba vă plângeți acum. Nu e vreme de plâns, e vreme de întors acasă, rupt cârca, făcut treabă”

Nu vreau să aduc vreo jignire nimănui, Doamne ferește, dar trebuie să înțelegeți că aici au mai rămas câțiva oameni ca mine. Am tras cât am putut. Atât s-a putut. Voi, ăștia care ați plecat, le-ați făcut străinilor spitale, case, ați ridicat sistemele lor.

Ați făcut treabă bună, nu zice nimeni că nu. Dar România a rămas fără oameni. Ăsta e adevărul. Așa că, degeaba vă plângeți acum. Nu e vreme de plâns, e vreme de întors acasă, rupt cârca, făcut treabă, și poate – POATE! – peste 10 ani se schimbă ceva și aici. Dar nu peste noapte. Nu doar din postări pe internet.

Așa că vă rog: gândiți-vă de două ori înainte să aruncați frustrările pe rețelele sociale. Sunt foarte dezamăgit pe tema asta. Noi, cei rămași, nu mai știm încotro s-o luăm și nici pe cine să mai angajăm. Ăsta e adevărul”, a transmis Cătălin G. în postarea devenită virală pe Tik Tok.

Video integral poate fi urmărit aici: