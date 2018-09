Cum arată casa familiei Popa, din Prahova, renovată de echipa ”Visuri la cheie”

În prima ediție a noului sezon, echipa emisiunii ”Visuri la cheie” a ajuns în localitatea Călinești, județul Prahova și a făcut cunoscută povestea familiei Popa. O poveste în care drama şi speranţă se împletesc: mama a murit la naşterea celui de-al doilea copil, dar le-a lăsat soţului şi fetei o minune de copil: pe Ayana.

Amalia are 16 ani şi o îngrijeşte pe surioara ei de parcă ar fi fetiţa ei, în timp ce tatăl munceşte din greu ca să-şi crească fetele cât mai bine.

Florin Popa a trecut în ultimii ani prin încercări care i-au schimbat complet viața, însă a făcut întotdeauna totul pentru familia lui și pentru cele două fete, Amalia și Ayana. Viața lui și a soției lui, chiar dacă s-a lovit de diverse obstacole, părea să aibă o traiectorie frumoasă și începuse să prindă contur.

Cei doi au început construcția unei case în care să-și poată crește în condiții decente copilul, iar soția a rămas însărcinată cu cea de-a doua fetiță. Din nefericire, aceasta a avut complicații în timpul sarcinii și a suferit o intervenție chirurgicală pe care părea că a depășit-o cu bine. Timpul a trecut și Ayana a venit pe lume, însă la scurt timp după naștere, mama a decedat.

”Cu lacrimi în ochi le-am dat vestea tuturor și tot cu lacrimi în ochi vă scriu aceste rânduri. Acum fetele mele sunt singurele care îmi mai aduc zâmbetul pe buze și tot ce mi-a mai rămas”, a spus Florin.

Amalia, fiica cea mare, este o adolescentă sensibilă, pasionată de artă și de scris, iar micuța Ayana este un bebeluș minunat, atent la tot ce se întâmplă în jur, extrem de receptiv.

Amalia Popa: “Eram la şcoală şi m-a sunat tata să-mi spună că pleacă la spital cu mama că i s-a rupt apa şi trebuie să nască. Eu, emoţionată, ştiam că urmează să am o soră. Mama zicea să stau liniştită, să mă duc acasă şi să aştept să mă sune tata. Mi-a zis că mă iubeşte şi să am grijă pe drum şi atât.”

”Am intrat în casă și nu am recunoscut nimic. Am rămas total blocat de ce am văzut” a spus tatăl la final când și-a văzut noua casă. Familia a izbucnit în plâns în fața altarului dedicat mamei.

”Ce-am vazut este wow...Mă bucur enorm că altarul mamei e in bucatarie unde ne strângem în fiecare seară. E locul perfect”, a reacționat Amalia.

Bucătăria înainte de renovare

Bucătăria după renovare

